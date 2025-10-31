Città Metropolitana, confronto Franceschi-Repetto a Telenord su Amt: "Salvare l'azienda", "Decidere in modo condiviso"

In studio a Telenord si confrontano Simone Franceschi, vicesindaco della Città Metropolitana, e Laura Repetto, consigliere di minoranza, sui grandi argomenti di competenza dell'ente.

Città Metropolitana, ruolo e funzioni - Simone Franceschi spiega che la Città metropolitana è l’erede dell’ex Provincia, ma con funzioni nuove e un ruolo più strategico. "Gestiamo scuole superiori e strade, ma soprattutto coordiniamo i Comuni per costruire politiche condivise di area vasta", afferma, sottolineando che si tratta di un ente di secondo livello in cui i sindaci partecipano direttamente alle decisioni.

Laura Repetto aggiunge che l’ente è ancora poco conosciuto dai cittadini, ma sta assumendo un ruolo sempre più importante: "Vogliamo far capire quanto possa incidere nella vita quotidiana delle comunità locali", dice, ribadendo la necessità di maggiore visibilità e trasparenza.

La questione Amt e il piano di risanamento - Franceschi riconosce che Amt attraversa un momento delicato. "Il piano di risanamento nasce da un aumento dei costi strutturali maturati negli anni e non dipende dalla gratuità dei trasporti", spiega. Secondo lui, il problema riguarda anche manutenzione degli impianti e riduzione delle entrate, elementi che rendono necessario un intervento straordinario per garantire la sostenibilità del servizio.

Repetto replica con un richiamo alla trasparenza: "Il piano è arrivato al Consiglio metropolitano in modo poco chiaro, con tariffe e decisioni comunicate prima alla stampa che ai consiglieri". Precisa che il suo gruppo non è contrario per principio, ma chiede coinvolgimento e confronto sui numeri. L’aumento delle tariffe, avverte, "rischia di pesare sulle famiglie, soprattutto nei territori più periferici".

Franceschi risponde: "L’obiettivo è mettere in sicurezza l’azienda, salvaguardando un servizio essenziale, senza arroccarsi su posizioni politiche".

Il dibattito in Consiglio metropolitano - Repetto chiarisce che il suo gruppo ha partecipato con spirito collaborativo su quasi tutti i punti all’ordine del giorno, ma sull’Amt ha scelto di uscire dall’aula per protesta. "Vogliamo lavorare insieme, ma serve maggiore condivisione e confronto", dice.

Franceschi osserva che la Città metropolitana è in fase di assestamento: "Anche se la maggioranza non è ancora solida, dobbiamo trovare un metodo di lavoro comune, l’interesse è quello del territorio".

Il tema dei collegamenti e dei disservizi - Entrambi concordano sul problema dei collegamenti tra Genova e l’ex provincia. Repetto evidenzia che nei territori extraurbani il servizio è fragile e le nuove tariffe potrebbero penalizzare chi vive lontano dal centro. Franceschi precisa: "Esistono due contratti distinti per urbano ed extraurbano, bisogna mantenere un equilibrio, perché superare il dieci per cento di disservizio potrebbe portare alla risoluzione dei contratti".

Lavori al casello di Busalla - Repetto, assessore a Busalla, spiega che i lavori non saranno eterni ma dureranno diversi mesi. "I sindaci e la Regione hanno partecipato a tavoli tecnici per ridurre al minimo i disagi", dice. Previsti passaggi provvisori e mezzi di soccorso pronti a intervenire.

Il termovalorizzatore e la Valle Scrivia - Franceschi affronta il tema del possibile termovalorizzatore previsto dallo studio Rina: "Alcuni siti sono stati indicati come potenzialmente idonei, ma nessun Comune è stato ancora coinvolto o ha espresso disponibilità. Serve un confronto trasparente con i territori".

Repetto aggiunge che in Regione ci sono posizioni diverse e che occorre valutare alternative come la valorizzazione dei sistemi compostabili. "Il dibattito è ancora aperto, dobbiamo capire dimensioni e fabbisogno prima di decidere", sottolinea.

