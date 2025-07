Cisl Medici Liguria: "I reparti psichiatrici non diventino carceri. Serve un’assunzione di responsabilità istituzionale"

Forte presa di posizione da parte della Cisl Medici Liguria, che esprime piena solidarietà al personale sanitario e socio-sanitario impegnato quotidianamente nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC), spesso in condizioni critiche e senza adeguato supporto da parte delle istituzioni.

A intervenire è Elisabetta Tassara (nella foto) segretaria generale della Cisl Medici Liguria, che commenta con preoccupazione quanto avvenuto recentemente all’ospedale Villa Scassi, dove pazienti con un profilo psichiatrico ad alta pericolosità, destinati a una REMS (Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza, nella foto la Rems di Pra'), sono stati collocati in reparti ordinari a causa della mancanza di posti disponibili.

"È inaccettabile che persone con queste caratteristiche vengano inserite in contesti non idonei, mettendo potenzialmente a rischio la sicurezza dei ricoverati e del personale", afferma Tassara. "I Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura sono luoghi di cura, non strutture detentive né surrogati delle REMS".

Tassara critica apertamente anche l’attuale funzionamento delle REMS, nate per superare gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, ma oggi – secondo la Cisl Medici – troppo spesso inefficaci. "Rischiano di diventare simboli di un buonismo istituzionale che non garantisce né la cura effettiva né la sicurezza collettiva", sottolinea.

Il sindacato lancia quindi un appello per un'assunzione urgente di responsabilità politica e istituzionale: "Non si può continuare a far fronte alle gravi carenze di sistema con l’improvvisazione e la buona volontà del personale. La tutela della salute mentale deve essere concreta, per chi è curato, per chi cura e per l’intera collettività".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.