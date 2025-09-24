Cisl Liguria lancia una raccolta fondi per Gaza: “Un gesto collettivo di responsabilità e speranza”

La Cisl Liguria si mobilita per sostenere la popolazione civile di Gaza, promuovendo una raccolta fondi nell’ambito della sottoscrizione nazionale avviata dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori. L’intero ricavato sarà destinato alla Croce Rossa Italiana, impegnata nel fornire aiuti umanitari nell’area colpita dal conflitto.





Chiunque desideri contribuire potrà effettuare una donazione tramite bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN: IT73I0103003201000002918273, intestato a CISL – Donazione a sostegno aiuti umanitari popolazione civile di Gaza, specificando la causale: “Donazione a sostegno aiuti umanitari popolazione civile di Gaza”.





“La pace è un dovere da costruire con atti concreti – sottolinea la Cisl Liguria in una nota – e questa iniziativa rappresenta un gesto collettivo di responsabilità e speranza. Confidiamo nella sensibilità delle iscritte, degli iscritti e di tutti coloro che vorranno unirsi a questa causa”.

