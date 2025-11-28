Politica

Cisgiordania, anche Orlando e Ghio tra i deputati Pd bloccati dall'esercito israeliano, interviene la Farnesina

di Redazione

55 sec

La delegazione è stata riportata in sicurezza nel proprio albergo a Gerusalemme ed è attesa in Italia, con un volo in partenza da Tel Aviv

Cisgiordania, anche Orlando e Ghio tra i deputati Pd bloccati dall'esercito israeliano, interviene la Farnesina
SettimoLink

Una delegazione di sei esponenti del Partito Democratico è rimasta fermata per diverse ore in Cisgiordania mentre stava tornando a Gerusalemme da Gerico. Il gruppo si è trovato coinvolto in un blocco stradale imposto dall’esercito israeliano durante un’operazione antiterrorismo.


La missione – in programma dal 23 al 28 novembre e composta da Laura Boldrini, Mauro Berruto, Ouidad Bakkali, Sara Ferrari, Valentina Ghio e dall’ex ministro Andrea Orlando, come comunicato dalla Farnesina – ha riferito di aver sentito detonazioni poco prima di essere costretta ad abbandonare il minivan. I parlamentari hanno poi trovato riparo all’interno dell’abitazione di un residente palestinese.


Su indicazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’ambasciata italiana ha immediatamente attivato i contatti con lo Shin Bet e con il comando militare Cogat, chiedendo un intervento per mettere in sicurezza la delegazione. I sei sono stati successivamente prelevati da due veicoli blindati guidati dal console generale a Gerusalemme, affiancato dalla sua scorta e da un ufficiale israeliano del Cogat.


La delegazione è stata riportata in sicurezza nel proprio albergo a Gerusalemme ed è attesa in Italia, con un volo in partenza dall’aeroporto di Tel Aviv.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: