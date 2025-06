Cinema sotto le stelle, "Circuito sul Mare" torna ai giardini di Vernazzola

La magia del cinema all’aperto torna ad accendersi nei Giardini di Sturla, a Genova, con la quinta edizione del “Circuito sul Mare”, l’arena cinematografica estiva affacciata sul mare, tra Vernazzola e il Golfo di Portofino. Dal 18 giugno al 20 luglio 2025, ogni sera alle 21.30, prende il via la prima parte del programma, un mese di proiezioni sotto le stelle, con un calendario ricco di film italiani, europei e internazionali. Dopo il successo del 2024, con oltre 10.000 spettatori, l’appuntamento si conferma un punto di riferimento per l’estate genovese.

Un’esperienza unica: silent cinema e atmosfera da sogno - Elemento distintivo del “Circuito sul Mare” è l’utilizzo delle cuffie silent cinema, che offrono un’esperienza immersiva senza disturbare il quartiere. Gli spettatori possono rilassarsi su comode sdraio o scegliere le gradinate, mentre accanto all’arena è presente un bistrot per gustare un drink prima della proiezione. Il tutto incorniciato da una delle viste più suggestive della città, dal promontorio di Portofino fino a Boccadasse.

Cinema Revolution: grandi film a soli 3,50 euro - Grazie al contributo del Ministero della Cultura e all’iniziativa Cinema Revolution, molti film italiani ed europei (segnalati con una stella gialla sul programma) sono proposti al prezzo simbolico di 3,50 euro, per incentivare la visione del cinema nazionale e continentale. Un’opportunità per scoprire storie coinvolgenti a prezzi accessibili.

Apertura tra commedie, animazione e titoli d’autore - Il programma parte il 18 e 19 giugno con la commedia italiana “Follemente” di Paolo Genovese, seguita il 20 giugno dal film per bambini “Paddington in Perù”. Nei giorni successivi si alternano film per tutti i gusti: da “30 notti con il mio ex” a “Flow”, vincitore dell’Oscar per l’animazione, e “Fuori” di Mario Martone, fino al dramma francese “Sotto le foglie” di François Ozon.

Tra avventura, musica e storia: il cuore del cartellone - Il calendario prosegue con titoli imperdibili: il film action “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, il toccante “Napoli-New York” di Gabriele Salvatores e l’intenso “Il mio giardino persiano”. C’è spazio anche per le biografie, come “A Complete Unknown” su Bob Dylan, interpretato da Timothée Chalamet, e “Lee Miller”, con Kate Winslet nel ruolo della celebre fotografa di guerra.

Grandi ritorni e classici per famiglie - I più piccoli (e non solo) potranno rivedere i classici amati: “Lilo & Stitch” (4, 18 e 19 luglio), “Dragon Trainer” (11 e 12 luglio) e il nuovo capitolo “Jurassic World – La rinascita” (13-15 luglio). Il 5 e 6 luglio Brad Pitt torna al cinema in “F1 – Il film”, diretto da Joseph Kosinski.

Un finale in grande stile - La prima parte del programma si chiude con titoli densi di emozioni: la commedia francese “La gazza ladra”, il thriller vaticano “Conclave” con Ralph Fiennes, il delicato “La ricetta segreta del signor Takano” e, per il gran finale, “La città proibita” di Gabriele Mainetti, un mix originale di azione, amore e arti marziali nella Roma multietnica.

Consiglio - Arrivare in anticipo, portare una felpa per la brezza serale e prenotare nei weekend!!!

