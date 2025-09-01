Cina, installata la turbina eolica offshore più grande al mondo: vale 26 megawatt

Come riporta il sito specializzato reneweconomy.com, il colosso statale cinese Dongfang Electric ha installato una turbina eolica offshore da 26 megawatt, la più potente e imponente mai realizzata, presso il centro di test di Dongying, nella provincia di Shandong. L’impianto stabilisce un doppio primato mondiale, sia per la capacità sia per il diametro del rotore.

Primato mondiale – La nuova turbina, presentata da Dongfang Electric, raggiunge i 310 metri di diametro del rotore e monta pale lunghe 153 metri, mai costruite prima. L’area di spazzamento del vento è di 77.000 metri quadrati, più di tre volte la superficie del Melbourne Cricket Ground. La macchina è composta da oltre 30.000 componenti ed è stata sviluppata con una tecnologia di terza generazione a trasmissione semi-diretta integrata.

Caratteristiche tecniche – Secondo l’azienda, la turbina è dotata di un sistema completamente sigillato per resistere alla corrosione da salsedine e integra un raffreddamento interno ed esterno a doppio circuito. È inoltre progettata per resistere a super tifoni, condizione essenziale per l’installazione nelle zone costiere asiatiche più esposte agli eventi climatici estremi.

Capacità produttiva – In termini operativi, ogni turbina è in grado di variare la produzione tra 20 e 26 MW, adattandosi alle caratteristiche dei diversi progetti eolici offshore. Al massimo della potenza, una singola macchina può generare 62 chilowattora per ogni rotazione delle pale. Con una velocità media del vento di 10 metri al secondo, la produzione annua stimata è di 100 gigawattora, sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico di 55.000 abitazioni.

Innovazione tecnologica – Una delle turbine da 26 MW è uscita dalle linee di produzione nell’ottobre scorso. L’azienda ha sottolineato come le nuove pale abbiano superato sfide complesse legate al disaccoppiamento aerodinamico e strutturale. “Le pale da 26 MW hanno raggiunto un design multi-obiettivo: lunghezza estrema, basso carico, alta efficienza e affidabilità, offrendo una soluzione per una conversione più efficace dell’energia del vento”, ha dichiarato un portavoce di Dongfang Electric.

Efficienza e costi – Secondo l’azienda, il sistema di trasmissione adottato consente di ottenere un’efficienza superiore rispetto alle soluzioni tradizionali, con un incremento di oltre il 2% nella produzione complessiva di energia. Inoltre, la configurazione permette di ridurre sia gli investimenti iniziali sia i costi di manutenzione a lungo termine, contribuendo a diminuire il prezzo medio per chilowattora prodotto.

Scenario industriale – L’installazione della turbina a Dongying si inserisce nella strategia cinese di rafforzamento della produzione di energia rinnovabile offshore. Il settore eolico marino è infatti considerato uno degli assi portanti della transizione energetica del Paese, con investimenti crescenti e una concorrenza interna tra grandi produttori per stabilire nuovi primati tecnologici e industriali.

