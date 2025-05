Cile, Ineco e WSP guideranno lo studio completo della linea ferroviaria Valparaíso-Santiago

Il consorzio formato da WSP Chile e Ineco ha ottenuto la migliore valutazione tecnica ed economica per aggiudicarsi lo Studio Integrale per l’ambizioso progetto ferroviario tra Valparaíso e Santiago, promosso dal Ministero dei Lavori Pubblici cileno. Con un budget di riferimento di quasi 12 milioni di euro (IVA esclusa), questa consulenza rappresenta un’iniziativa chiave nella pianificazione del sistema ferroviario interurbano del Paese. Questo nuovo successo consolida la presenza di Ineco in Cile, dove l’azienda sviluppa dal 2004 progetti strategici, specificamente legati alla modernizzazione e alla sostenibilità del sistema ferroviario nazionale.

Il risultato ottenuto nella valutazione di questa offerta riconosce l’esperienza internazionale e l’eccellenza tecnica di Ineco, che ha dimostrato la sua capacità in diversi contratti nel paese andino, come l’ingegneria di dettaglio e la consulenza specializzata per la riabilitazione dei treni NS74 della metropolitana di Santiago, supervisionando processi chiave come la sostituzione dei motori, l’installazione degli impianti di climatizzazione, la ristrutturazione degli interni, l’integrazione di nuovi sistemi di informazione ai passeggeri e corridoi di intercircolazione tra le carrozze; Inoltre, in collaborazione con WSP, Ineco ha elaborato il nuovo regolamento tecnico ferroviario per la Compagnia delle Ferrovie dello Stato (EFE), che stabilisce un quadro aggiornato per la progettazione, la costruzione e la manutenzione dei beni ferroviari con standard internazionali di sicurezza e sostenibilità.

Il progetto ferroviario tra Valparaíso e Santiago è uno dei progetti più attesi per la sua potenzialità di trasformare la connettività tra le due regioni più popolate del Cile. La valutazione positiva del consorzio WSP–Ineco dimostra l’impegno di entrambe le società di ingegneria verso una mobilità più sostenibile, sicura e resiliente.

Fin dalla sua fondazione, Ineco supporta le pubbliche amministrazioni nello sviluppo di soluzioni tecnologiche complete per la mobilità. In America Latina, la sua presenza ha dato vita a progetti di punta in Perù, Colombia e Uruguay, esportando il modello ferroviario spagnolo basato sul talento, l’innovazione e la cooperazione pubblico-privato.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.