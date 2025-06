Ciclovia Ven-To: presidente Zaia ad Adria per l’inaugurazione del terzo lotto

“Con la conclusione dei lavori su questo ulteriore tracciato, che attraversa i comuni di Adria, Loreo e Porto Viro, prosegue la realizzazione del tratto veneto della ciclovia nazionale Ven.To, uno degli interventi strategici per la mobilità dolce in Italia che collegherà Venezia a Torino lungo un suggestivo percorso di circa 703 chilometri, di cui 101 nella nostra Regione.

Con l’occasione, abbiamo potenziato alcuni itinerari turistici all’interno del Parco del Delta del Po, un patrimonio naturalistico dal valore straordinario che vogliamo rendere sempre più fruibile e sostenibile. Un’ulteriore opportunità per residenti e turisti di vivere il Veneto in modo lento e sostenibile e per promuovere il cicloturismo e la mobilità intermodale. Il nostro territorio è attraversato, infatti, da 415 chilometri di tracciati che corrispondono alle cinque ciclovie inserite nel sistema nazionale di percorsi turistici (oltre alla VenTo, le ciclovie del Sole, Adriatica, Garda e Trieste-Venezia) ai quali si aggiunge la Treviso-Ostiglia. L’ennesima concreta risposta anche ai 73 milioni di presenze che confermano il Veneto prima regione turistica d’Italia”.

Lo ha detto il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, oggi ad Adria, in provincia di Rovigo, in occasione dell’inaugurazione del terzo lotto della ciclovia di interesse nazionale VenTo Venezia-Torino e dei percorsi ciclabili all’interno del Parco del Delta del Po nei Comuni di Rosolina, Porto Viro, Loreo, Adria, Corbola, Ariano nel Polesine, Taglio di Po e Porto Tolle, in Provincia di Rovigo, e Chioggia, in Provincia di Venezia.

Era presente anche la Vicepresidente del Veneto e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, che ha dichiarato: “Inauguriamo oggi il terzo dei quattro lotti in cui è stato suddiviso il progetto che si sviluppa da Porto Viro ad Adria per 11 chilometri. Il primo lotto di 14,4 chilometri, già percorribile tra Loreo e Cavanella d’Adige, ha rappresentato un punto di partenza fondamentale. Il secondo, di 35,67 chilometri, tra Venezia, Chioggia e Rovigo, è attualmente in fase di esecuzione, con conclusione prevista nel 2026 mentre il quarto, che si svilupperà per 39,8 chilometri tra Adria, Papozze, Villanova Marchesana, Crespino, Guarda Veneta, Polesella, è finanziato ed è in progettazione. Ringrazio Veneto Strade che ci consente di realizzare il progetto di questa infrastruttura strategica che unisce mobilità dolce, valorizzazione del paesaggio e promozione del turismo lento”

“Per quanto riguarda i collegamenti nel Parco del Delta del Po – ha concluso la Vicepresidente De Berti –, questi interessano un ampio territorio, che include i comuni di Rosolina, Porto Viro, Loreo, Adria, Corbola, Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Porto Tolle in provincia di Rovigo e Chioggia in provincia di Venezia. Tra gli interventi principali, il potenziamento dei collegamenti con le stazioni di Chioggia, Sant’Anna, Rosolina, Loreo, Adria, e l’importante nodo tra la ciclovia Adriatica e la Ven-To a Porto Viro. Un ulteriore tassello per favorire l’intermodalità bici-treno e migliorare il servizio per pendolari e turisti, mettendo in connessione comunità,a territori e opportunità di sviluppo”.

