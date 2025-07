Ciclofattorini: sindacati Roma e Lazio, siglato accordo con azienda per emergenza caldo, aumenta la rete di tutele

"Alla luce dell’emergenza caldo, abbiamo siglato un accordo regionale con Just Eat veramente importante: la multinazionale del food delivery, unica nel comparto ad aver instaurato con i rider un rapporto di lavoro subordinato, sospenderà la ricezione di ordini nelle fasce orarie soggette a picchi di calore delle giornate più roventi, introdurrà maggiori pause retribuite per garantire idratazione e riposo per i lavoratori e disporrà l’esonero dai turni più a rischio per il personale fragile ed over 60. E’un passo fondamentale a tutela dei ciclofattorini”.

E’ quanto si legge in una nota della Filt Cgil Roma Lazio, Fit Cisl Lazio e UilTrasporti Lazio, in cui si aggiunge che “ciò che abbiamo ottenuto non è scontato, soprattutto se si considera che gran parte degli introiti di aziende come Just Eat si concentra proprio nella fascia oraria che coincide con il pranzo.

Tra le novità riguardanti l’intesa, l’attivazione di un tavolo di monitoraggio costante per reagire prontamente a eventuali aggravamenti della situazione meteorologica.

L’accordo prevede che i lavoratori ricevano integralmente la retribuzione anche durante i periodi di sospensione, a prescindere dall’attivazione di ammortizzatori sociali: con l’accordo di oggi, frutto di negoziazione e impegno, possiamo dire di aver gettato le basi per una fondamentale rete di garanzie per una categoria di lavoratori particolarmente esposta ai pericoli della strada e del meteo”.

