Ciclismo: Lorenzo Finn in trionfo, il Giro Next Gen è suo, vince anche la crono finale
di steris
Da quindici anni un italiano non vinceva il Giro d'Italia riservato agli Under 23, a colmare il vuoto ci ha pensato il campione del mondo di categoria
Lorenzo Mark Finn, ligure di Avegno, campione del mondo U23, firma una vittoria di grande prestigio al Giro Next Gen, imponendosi nella classifica generale e completando l’opera con il successo anche nella cronometro conclusiva all'Aquila. Una prestazione complessiva di alto livello che gli consente di difendere vittoriosamente la maglia rosa al termine di una corsa controllata con autorità nelle tappe decisive.
Il successo del giovane talento italiano ha un peso particolare anche in chiave storica. Erano infatti circa quindici anni che un corridore italiano non riusciva a imporsi nella corsa a tappe riservata agli Under 23, uno degli appuntamenti più importanti del calendario internazionale giovanile. L’ultimo a riuscirci era stato Mattia Cattaneo, e da allora il tricolore non era più tornato sul gradino più alto del podio.
A colmare questo vuoto ci ha pensato Finn (campione del mondo in carica U23 in ragione della vittoria a Kigali, secondo titolo iridato dopo quello juniores vinto nel 2024 a Zurigo) che ha confermato le aspettative della vigilia con una prova di grande solidità sia in salita sia contro il tempo. Proprio la cronometro finale ha certificato la sua superiorità, permettendogli di consolidare la leadership e chiudere la corsa con un successo netto.
La vittoria al Giro Next Gen rappresenta un passaggio significativo nella crescita del corridore, che si conferma tra i prospetti più interessanti del ciclismo internazionale. La capacità di gestire la corsa nelle diverse fasi e di imporsi anche nelle prove individuali contro il tempo evidenzia un profilo completo, già pronto per confrontarsi con il livello professionistico.
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