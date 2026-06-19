Ciclismo, Giro Next Gen: al primo arrivo in salita Finn vince per distacco e prende la maglia rosa
di steris
Il campione del mondo U23 corona una fuga solitaria di 10 km e si presenta solo al traguardo
Colpo da campione sul primo arrivo in salita del Giro Next Gen 2026 a Monte Livata, dove Lorenzo Mark Finn firma una vittoria netta dopo un’azione solitaria di quasi dieci chilometri. Il corridore della Red Bull Bora Hansgrohe Rookies conquista anche la maglia rosa e rafforza la sua leadership in classifica generale.
La tappa si accende fin dalle prime battute con una media altissima e una fuga composta da oltre trenta corridori, tra cui diversi uomini di classifica. Il gruppo riesce a guadagnare un margine massimo di poco più di tre minuti, prima di essere progressivamente controllato dal gruppo inseguitore.
Sulle prime rampe della salita finale, la corsa esplode. Finn attende il momento giusto e poi parte con una progressione irresistibile, staccando uno a uno gli avversari fino a restare da solo al comando a oltre otto chilometri dal traguardo. Nessuno riesce a reagire al suo attacco.
Alle sue spalle Mateo Ramírez e Henrique Bravo provano a contenere il distacco, ma il loro ritardo resta costante. Finn gestisce senza difficoltà fino all’arrivo, conquistando la sua prima vittoria nella corsa a tappe e consolidando la leadership (foto e video gentilmente concessi da Ettore Macera).
Ordine d’arrivo
1 Lorenzo Mark Finn
2 Mateo Ramírez +52
3 Henrique Bravo stesso tempo
Classifica generale
1 Finn
2 Ramírez +56
3 Bravo +58
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