Panathlon Chiavari Tigullio: tra il successo di Andrea Chiappella e il ricordo di Emanuele Galeppini, due serate dedicate ai valori dello sport

Due appuntamenti nel segno dello sport, delle sue storie più autentiche e dei valori che ne rappresentano l’essenza più profonda. Nella seconda metà di giugno il Panathlon Club Chiavari Tigullio rende omaggio a due figure simboliche, accomunate dalla capacità di testimoniare, in modi diversi, il significato più autentico dell’esperienza sportiva.

Venerdì 20 giugno, alle ore 19.45, presso la Terrazza Loomi dell’Hotel Stella del Mare di Chiavari, ospite del Club sarà Andrea Chiappella (a sinistra), allenatore della Virtus Entella e protagonista della stagione che ha consentito alla formazione biancoceleste di raggiungere e consolidare con merito la permanenza in Serie B.

A dialogare con il tecnico sarà Nicolò Pagliettini, responsabile della comunicazione della Virtus Entella, che accompagnerà il pubblico dietro le quinte di un’annata intensa e ricca di emozioni. Attraverso il racconto di Chiappella emergeranno non solo gli aspetti tecnici e professionali del calcio di alto livello, ma anche temi come sacrificio, leadership, spirito di squadra e capacità di affrontare le difficoltà, elementi che hanno caratterizzato il percorso della squadra.

Il secondo appuntamento è in programma lunedì 22 giugno al Circolo Golf e Tennis Rapallo, in occasione del tradizionale Interclub Ligure dell’Area IV del Panathlon, evento che riunisce tutti i Club della regione insieme ai rispettivi testimonial. In questa circostanza il Panathlon Club Chiavari Tigullio renderà omaggio alla memoria di Emanuele Galeppini (a destra), giovane promessa del golf italiano tragicamente scomparsa nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana.

La motivazione scelta dal Club sintetizza il significato dell’iniziativa: «Dare un significato al ricordo di uno sportivo esemplare, sorridente, educato e appassionato, perché il suo esempio sia un modo concreto di valorizzare i valori veri dello sport, quelli che rendono ogni uomo migliore».

A ritirare il riconoscimento sarà Gabriele Gattiglia, atleta emergente del sodalizio rapallese, legato a Galeppini da una profonda amicizia e considerato il naturale interprete delle sue qualità sportive e umane.

Due storie diverse, unite da un unico filo conduttore: la forza educativa dello sport. Da una parte il percorso di un allenatore che ha saputo trasformare un obiettivo ambizioso in una realtà concreta; dall’altra il ricordo di un giovane atleta il cui esempio continua a indicare la strada dei valori che il Panathlon promuove quotidianamente.

Perché lo sport non è soltanto competizione e risultato, ma anche testimonianza, crescita e memoria.

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