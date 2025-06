Ciclismo, Giro d'Italia NextGen: sul Maniva solo Widar supera Finn, il ligure campione del mondo juniores a 7" dalla maglia rosa

Solo uno straordinario Jarno Widar, portacolori del Lotto Development Team ha piazzato la sua ruota davanti a quella di Lorenzo Mark Finn (nella foto, dal suo profilo FB) ligure di Avegno e campione del mondo juniores in carica, nella terza frazione del Giro Next Gen Carta Giovani Nazionale.

La tappa, lunga 144 chilometri da Albese con Cassano al traguardo in salita del Passo del Maniva, ha visto il giovane belga imporsi con autorità. Alle sue spalle, a soli sette secondi, è arrivato Finn, in forza alla Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato dallo spagnolo Adrià Pericas del UAE Team Emirates Gen-Z, staccato di 24 secondi.

Con questo successo, Widar balza al comando della classifica generale, indossando la Maglia Rosa di leader.





Classifica di tappa:

Jarno Widar (Lotto Development Team) – 3h28’34” (media 41,425 km/h)

Lorenzo Mark Finn (Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies) + 7”

Adrià Pericas (UAE Team Emirates Gen-Z) + 24”





Classifica generale dopo la 3ª tappa:

Jarno Widar (Lotto Development Team)

Lorenzo Mark Finn (Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies) a 7”

Luke Tuckwell (Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies) a 27”





Le maglie ufficiali del Giro Next Gen:

Maglia Rosa (Classifica Generale): Jarno Widar – Lotto Development Team (sponsorizzata da Mimit)

Maglia Rossa (Classifica a punti): Jonathan Vervenne – Soudal Quick-Step Devo Team (sponsorizzata da TIM Enterprise)

Maglia Azzurra (GPM): Jarno Widar – Lotto Development Team (sponsorizzata da Banca Mediolanum)

Maglia Bianca (Giovani): Matisse Van Kerckhove – Team Visma | Lease a Bike Development (sponsorizzata da Suzuki)

Maglia Tricolore (Miglior italiano): Lorenzo Mark Finn – Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies (sponsorizzata da madeinitaly.gov.it by ITA)





Al termine della tappa, Widar ha riconosciuto il valore di Finn: "Sono davvero contento per questa vittoria, in particolare perché si trattava della prima tappa di montagna, proprio come l'anno scorso. Tuttavia, questa volta ha un sapore diverso, perché lo scorso anno Nordhagen non era al meglio. Avevamo pianificato un attacco insieme, ma il team Red Bull ci ha chiuso bene ogni spazio. Nell’ultima parte ero in tensione, Finn è un giovane molto promettente e non sapevo cosa aspettarmi. Per fortuna ho avuto la meglio. Ora l'obiettivo è lottare per la classifica fino all'ultima tappa, ma so che nulla è ancora deciso."

Ora la quarta tappa: Manerbio – Salsomaggiore Terme (148 km), una frazione mista: inizialmente pianeggiante, il percorso si complica nel circuito finale, caratterizzato da salite brevi ma impegnative. Possibile l’arrivo in volata tra un gruppo selezionato.

