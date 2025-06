Ciclismo, Giro d'Italia 'Next Gen': il genovese Lorenzo Finn, iridato juniores, atteso tra i protagonisti

Dopo un Giro d’Italia che ha visto solo un successo di tappa per i colori italiani – quello di Christian Scaroni, trionfatore a San Valentino Brentonico insieme a Lorenzo Fortunato in una splendida azione di coppia – le speranze di vedere maggior protagonismo azzurro si spostano ora sul Giro Next Gen, riservato agli Under 23, ormai alle porte. Tra i giovani italiani più attesi spicca Lorenzo Mark Finn, genovese di Avegno, laureatosi campione del mondo juniores lo scorso anno a Zurigo dopo essere arrivato da solo al traguardo, e leader della promettente formazione Red Bull Bora Hansgrohe Rookies.

Finn (nella foto a destra in tenuta di club, a sinistra con l'amico e tifoso Ettore Macera, il cui bar-pasticceria di Borzonasca, proprio in avvio della salita del passo della Forcella, è un punto di ritrovo e ristoro per cicloamatori e anche professionisti, come lo stesso Finn e il chiavarese Andrea Raccagni Noviero, in forza alla Soudal Quickstep e campione italiano U23 a cronometro) si sta preparando per affrontare al meglio la corsa, in programma dal 15 al 22 giugno, partecipando a un ritiro di tre settimane ad Andorra che terminerà domenica.

A guidarlo in questo percorso di crescita è John Wakefield, Direttore dello Sviluppo e Performance Coach del Red Bull BORA hansgrohe Cycling Team, convinto delle potenzialità di questo giovane talento, considerato da molti come uno dei possibili futuri protagonisti del Giro d’Italia dei professionisti.

"Al mio fianco avrò compagni esperti e uno staff che ci supporterà al 100% come sta già facendo ottimamente in questa fase di preparazione. Io cercherò di fare del mio meglio. L'obiettivo è come sempre di mettermi alla prova e di migliorami. Questo primo grande giro rappresenta un altro tassello importante nella mia crescita" dice in un'intervista a tuttobiciweb. Finn infatti correrà anche il Tour de l'Avenir.

Tracciato - Sul percorso, Finn dice: "Lo conosco, si snoda tra Lombardia, Emilia e Piemonte, quindi non lontano da casa. Mamma Chiara, papà Peter, la famiglia in generale e gli amici verranno a vedermi. Si parte con una cronometro, ho usato la bici specifica solo in questo ultimo ritiro e sarà la prima volta quest'anno in gara, ma è di soli 8 km quindi non credo inciderà troppo. Per quanto riguarda la classifica generale la differenza verrà fatta nelle due frazioni più dure, la terza con arrivo a Passo del Maniva e la settima che si conclude a Prato Nevoso, ma occhi aperti anche sull'ultima a Pinerolo. Personalmente preferisco le giornate con più salite che quello con una scalata sola".

Ambizioni - Sempre a tuttobiciweb, Finn dice: "La maglia iridata vinta un anno fa non la porto indosso e appartiene a una categoria passata, tra gli Under 23 per me è tutto nuovo e questo Giro Next Gen sarà la corsa più lunga che io abbia mai disputato. So che tutti in Italia aspettano “il nuovo Nibali” per i grandi giri ma è decisamente presto pensare a me in questo senso. Ho ancora tanto lavoro da fare e nessuna fretta".

Sogni - "Vincere la maglia rosa o quella gialla è il sogno di ogni bambino, io ho iniziato a pedalare guardando il Tour de France e per le caratteristiche che mi contraddistinguono la squadra vede in me un potenziale corridore da grandi giri, ma a me piacciono anche le corse di un giorno, le Classiche, in particolare le Ardenne. Alla fine sarò comunque felice perché alla fine ci sarà la mia fidanzata ad aspettarmi al traguardo! Ora come ora è difficile dire se sarò in grado di vincere una tappa o la classifica generale, sarò soddisfatto se avrò dato il massimo, evitando infortuni. Diciamo che l'obiettivo realistico che mi posso porre - conclude l'intervista a tuttobiciweb - è di meritarmi i fiori da regalare a Fabiana. Quelli se arrivi ultimo non te li danno...".





