Ciclismo estremo: 'Red Bull Cerro Abayo' farà tappa a Genova fino al 2027, quest'anno il 24 agosto

Genova è confermata per i prossimi tre anni nel calendario del Red Bull Cerro Abajo, il circuito mondiale di urban downhill più estremo e spettacolare al mondo. L'annuncio ufficiale è stato dato oggi a Palazzo Tursi, alla presenza degli organizzatori, del facente funzioni sindaco di Genova Pietro Piciocchi, dell’assessore comunale allo Sport Alessandra Bianchi, del presidente del Consiglio Regionale della Liguria Stefano Balleari, del biker Marco Aurelio Fontana in veste di ambassador Red Bull Cerro Abajo e del presidente del CONI Liguria Antonio Micillo. Da vent’anni la competizione vede i migliori rider al mondo sfidarsi in una prova capace di tirare fuori il meglio del loro talento, tra salti, curve anguste e acrobazie incredibili “dalla montagna al mare”.

Il "bis" nel capoluogo ligure è in programma il 24 agosto 2025 e la "Superba" rimarrà stabilmente in calendario fino al 2027, imponendosi come location europea di riferimento per questa disciplina unica e adrenalinica. Genova si prepara pertanto a rivivere le emozioni dell'ottobre 2024, quando ha fatto la storia ospitando per la prima volta in Europa una tappa del Red Bull Cerro Abajo, su un percorso di 2,2 km con un dislivello totale di 279 metri, con partenza dal Monte Peralto e arrivo a Largo della Zecca. I rider torneranno così ad affrontare discese mozzafiato lungo le creuze e i caruggi, attraversando punti iconici della città, tra wall-ride estremi, passaggi angusti, scalinate e curve strette.

L'obiettivo è bissare il successo di un anno fa, quando oltre 35.000 spettatori si assieparono lungo il percorso per assistere alle discese di 32 rider provenienti da 15 nazioni, tra i quali si impose il ceco Tomáš Slavík, davanti ai colombiani Juanfer Vélez (poi vincitore del campionato) e Sebastián Holguín. "Lo scorso anno essere stato testimonial dell’esordio del Red Bull Cerro Abajo in Italia ha toccato corde profonde del mio essere – così l’ambassador del Red Bull Cerro Abajo Marco Aurelio Fontana – Guardare le discese dei rider dalle montagne al mare attraverso i vicoli di Genova, spinti dal calore dei tifosi italiani, ha reso ogni momento, ogni salto, ogni curva indimenticabili: nell’aria si respirava una passione incredibile, che ha amplificato l'adrenalina della competizione. Il fatto che Genova sia stata confermata in calendario per un triennio è motivo d’orgoglio: le caratteristiche uniche della città sono un palcoscenico perfetto per una competizione di tale calibro, e Red Bull Cerro Abajo è una vetrina eccezionale per mostrare al mondo intero la bellezza e la complessità dei paesaggi urbani italiani".

"Il Red Bull Cerro Abajo sceglie nuovamente Genova dopo il successo del 2024 con tutta l’adrenalina della gara di urban downhill che coinvolge i migliori rider del mondo su 2,2 km stretti tra monti e mare – dichiara il facente funzioni Sindaco di Genova, Pietro Piciocchi – Porteremo nuovamente alla ribalta la nostra città a livello internazionale con immagini spettacolari che, attraverso caruggi e creuze, ne mostreranno le diverse peculiarità storico-architettoniche e paesaggistiche, continuando a richiamare tantissimi appassionati e curiosi. Riconfermata anche la gratuità dell’accesso a bordo percorso. Ringrazio gli organizzatori e tutti coloro che lavorano alla realizzazione e alla sicurezza di quest’evento con un tracciato che diventerà un vero e proprio teatro di sfida, oltre al campione Marco Aurelio Fontana presente anche oggi al lancio dell’evento del prossimo 24 agosto".

"Dopo il successo al debutto lo scorso anno con oltre 35 mila spettatori, il Red Bull Cerro Abajo torna a fare tappa nella nostra città e la farà per i prossimi tre anni – dichiara l’assessore comunale allo Sport e al Turismo Alessandra Bianchi – Genova, che con le sue creuze e i suoi caruggi ha già affascinato i migliori rider del mondo, si conferma unica meta al di fuori del Sudamerica imponendosi così come location europea di riferimento di questa adrenalinica disciplina. Questo accordo triennale rappresenta un ulteriore passo in avanti nel consolidare il nostro posizionamento come meta ideale per i grandi appuntamenti, come dimostrato anche in occasione di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, oltre a un’opportunità unica per continuare a promuovere il nostro territorio con tutte le sue bellezze ed eccellenze. La forza dei grandi eventi sportivi resta al centro dell'attenzione – prosegue l’assessore Bianchi – come volano fondamentale per la promozione turistica della nostra destinazione, diventata sempre più apprezzata sia a livello nazionale che europeo e mondiale. Sono sicura che anche quest’anno Genova e i genovesi risponderanno con una grandissima partecipazione".

La macchina organizzativa è già partita, per garantire anche quest'anno il massimo livello di adrenalina e spettacolo. L'evento sarà ad accesso gratuito e aperto a tutti gli appassionati di sport estremi e ai curiosi che vorranno assistere a una gara unica nel suo genere, assiepandosi negli appositi spazi ricavati lungo il percorso. Con la conferma in calendario per il prossimo triennio, il Red Bull Cerro Abajo si appresta a diventare un appuntamento fisso nel calendario sportivo di Genova: l'edizione 2024 è stata infatti un highlight assoluto nel quadro delle iniziative organizzate come Capitale Europea dello Sport. Ora l'urban downhill si prepara a diventare una legacy permanente che esalterà anno dopo anno l'unicità del tessuto urbano del capoluogo ligure. __

