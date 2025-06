Ciclismo: Casella, via al Campionato Europeo MTB Marathon, 700 atleti iscritti a caccia della 'maglia stellata'

L'entroterra genovese diventa il cuore dell’Europa della mountain bike. Da oggi all’8 giugno, Casella ospita il Campionato Europeo UEC MTB Marathon, appuntamento di punta per gli specialisti delle lunghe distanze off-road. Sarà l’unica tappa continentale valida per l’assegnazione della maglia di campione europeo, bianca con una fascia azzurra, celeste e blu con le stelle della bandiera europea.

La celebre Marathon dell’Appennino – 28ª edizione della Genoa Cup – si evolve per accogliere l’élite del mountain biking, trasformandosi in un evento di portata internazionale. Lungo un tracciato impegnativo e spettacolare, si misureranno biker provenienti da 21 paesi, pronti a scrivere un nuovo capitolo della storia europea della disciplina.

Dopo aver ospitato il Campionato Italiano nel 2022 e due edizioni di test event, Casella è ora pronta al grande salto. La Nazionale italiana sarà protagonista, guidata dal CT Mirko Celestino, figura di riferimento del movimento MTB e originario proprio della Liguria.

Per tre giorni il paese del trenino diventa un vero e proprio epicentro sportivo, dove la fatica incontrerà la bellezza dei paesaggi e l’entusiasmo del pubblico. Il tracciato, lungo 83 km, si snoda tra Liguria e Basso Piemonte e alterna salite impegnative, discese tecniche e scorci mozzafiato. Ogni tratto è studiato per mettere alla prova resistenza, abilità e concentrazione. Ma non è solo una sfida tra professionisti. Il percorso verrà trasformato in un circuito permanente, attrezzato anche per le e-bike, con aree ristoro e punti di ricarica: un’eredità pensata per rendere il territorio sempre più accessibile agli appassionati di ogni livello.

Il programma prevede momenti per tutti. Si parte in giornata con la cerimonia inaugurale, street food, musica e intrattenimento. Sabato sarà dedicato agli eventi collaterali, come la cicloturistica in e-bike e le attività per giovani biker. Ma sarà domenica 8 giugno il clou della manifestazione: partenza alle 9:30 per la gara femminile élite e gli amatori, a seguire gli uomini open e le categorie master. In corsa anche gli atleti paralimpici delle classi C3, C4 e C5, a testimonianza di un evento davvero inclusivo.

Oltre 700 atleti iscritti e più di 2.500 presenze complessive sono attese per un weekend che confermerà la Liguria come una delle capitali europee della mountain bike. Un territorio dove natura, sport e accoglienza si incontrano per creare qualcosa di unico.









