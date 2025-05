Ciclismo, 700 atleti da tutta Europa per la 28° edizione della Marathon dell'Appennino: dal 6 all'8 giugno

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dopo il grande successo del Campionato Italiano Marathon 2022 e dei Test Event 2023 e 2024, sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, si è finalmente giunti all’evento clou: la Marathon dell’Appennino – 28ª Genoa Cup sarà valida come prova unica del Campionato Europeo Marathon UEC 2025. La manifestazione si svolgerà nel weekend del 6, 7 e 8 giugno 2025 a Casella, in provincia di Genova. L’evento è inserito nel calendario ufficiale di Liguria Regione Europea dello Sport 2025, proseguendo idealmente il percorso intrapreso con Genova Capitale Europea dello Sport 2024.

"Ospitare in Liguria il Campionato Europeo Marathon UEC 2025 rappresenta un'importante occasione per valorizzare l’intero territorio, dalle grandi città all’entroterra, attraverso un evento sportivo di rilievo internazionale – spiega l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro. – Questa manifestazione arricchisce il programma di Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport, contribuendo ad avvicinare migliaia di cittadini e appassionati al mondo dello sport. I grandi eventi, infatti, generano significative ricadute economiche e turistiche, oltre a ispirare le nuove generazioni grazie all’esempio dei grandi campioni. L’Europeo è uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno, e siamo orgogliosi di accoglierlo in Liguria. Un sentito ringraziamento agli organizzatori."

Si prevede la partecipazione di circa 700 atleti provenienti da tutta Europa; con accompagnatori, tecnici e appassionati, si stima un’affluenza complessiva di oltre 2.500 presenze durante il weekend.

Tra gli obiettivi del progetto, figura la trasformazione del circuito gara da 83 km, che si sviluppa nel comprensorio appenninico ligure-piemontese, in un percorso permanente, segnalato e tabellato, con punti ristoro attrezzati con prese elettriche per la ricarica delle e-bike.

“Con questo importante appuntamento la Liguria si conferma la capitale italiana della mountain bike – aggiunge l’assessore al Turismo di Regione Liguria Luca Lombardi. – Un primato conquistato con merito negli ultimi anni grazie alle numerose competizioni che si svolgono in tutta la regione da Ponente a Levante e che attirano sempre centinaia di atleti e migliaia di presenze che vengono accolte con grande ospitalità nelle strutture ricettive del territorio attrezzate per ospitare i bikers. La nostra regione, caratterizzata da un clima costantemente mite quindi ideale per chi pratica discipline in outdoor, si presta dunque a questo tipo di attività tanto è vero che nel 2022 la precedente amministrazione ha introdotto l'inserimento della figura professionale dell'istruttore cicloturistico e di ciclismo fuori strada in mountain bike. Un provvedimento nato per soddisfare gli utenti, le associazioni di categoria e molte amministrazioni comunali e che oggi vanta cinque istruttori abilitati più altri sedici che hanno appena terminato un nuovo corso di formazione e che riceveranno a breve il tesserino”.

L’intero evento si svolgerà presso l’Area Verde Comunale di Casella, che ospiterà logistica, attività collaterali e area espositiva.

Venerdì 6 giugno:

•Verifiche licenze e prove libere sul percorso

•In serata: cerimonia di apertura con presentazione delle squadre, stand gastronomici

e concerto musicale (ore 21)

Sabato 7 giugno:

•Proseguimento delle operazioni preliminari

•Cicloturistica in e-bike (36 km, percorso corto della Gran Fondo)

•Gara Giovanissimi MTB (Challenge Regionale), interamente nel parco comunale

Domenica 8 giugno – Campionato Europeo Marathon 2025:

•Ore 9:30: partenza gara femminile elite e amatoriale

•A seguire: gara maschile open, categorie amatoriali, Gran Fondo 40 km aperta a tutti

•In gara anche le categorie paralimpiche C3, C4 e C5





