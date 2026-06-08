Chiocci a Telenord: "L'informazione televisiva, sia nazionale che locale, camperà a lungo se fatta in modo onesto e allargata ai social"

"Io ho fatto molta gavetta in giro per l'Italia, l'ho fatta anche nelle sedi locali, nelle sedi provinciali, nelle sedi comunali, cioè in tutti i posti possibili e immaginabili, ho girato tanto e la gavetta lì era importantissima e lì ho capito l'importanza dell'informazione locale, tra virgolette. Ed era quella che poi alla fine, mentre calavano i giornali, questa informazione invece cresceva, perché la gente vuole sapere quello che accade intorno al mondo, ma vuole sapere soprattutto quello che accade intorno al suo condominio, intorno a quello che lo circonda e quindi secondo me l'informazione locale non è fondamentale di più e quindi credo che nella, tra virgolette, crisi della televisione generalista la televisione locale camperà più a lungo. Ovviamente la televisione locale, come la televisione nazionale, si deve adeguare e quindi voi fate bene anche ad allargarvi ai social, però ecco, la televisione, se fatta bene, se fatta in modo onesto, sia a livello nazionale che locale funziona".

Lo ha detto Gian Marco Chiocci, direttore del TG1 Rai, ospite a Liguria Live in onda su Telenord.

Chiocci, giornalista di razza, specializzato in inchieste, ha letteralmente rivoluzionato il telegiornale più visto d'Italia, esportando in maniera massiccia l'informazione di qualità anche sulla piattaforme social.

Ecco l'intervista integrale.

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