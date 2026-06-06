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Chiavari, spiagge comunali a 5 euro: il Comune lancia il “noleggio calmierato” contro il caro ombrelloni

di Redazione

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Dal 9 al 19 sulle spiagge di Marina Giulia e dei Velieri ombrelloni, lettini e sedie a prezzi ridotti con pagamento alle casse automatiche sul lungomare

Chiavari, spiagge comunali a 5 euro: il Comune lancia il “noleggio calmierato” contro il caro ombrelloni
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A Chiavari scatta una misura anti caro spiaggia: ombrelloni, lettini e sedie regista a 5 euro per l’intera giornata nelle spiagge comunali. Un’iniziativa sperimentale per rendere più accessibile la balneazione a residenti e turisti in uno dei tratti più frequentati della Riviera ligure.

Il progetto - Da lunedì sarà attivo il servizio di noleggio a tariffa calmierata gestito dalla società partecipata Marina di Chiavari srl. L’intervento riguarda le spiagge di Marina Giulia, a ponente della foce del torrente Rupinaro, e l’area dei Velieri, in località Gli Scogli.

La tariffa - Il costo è fissato a 5 euro per singolo servizio giornaliero: ombrellone, lettino o sedia regista. Una cifra unica che punta a contenere i prezzi della balneazione privata in una fase di forte aumento dei costi per l’accesso alle spiagge attrezzate.

Il funzionamento - Il sistema sarà interamente automatizzato. Dalle 9 alle 19 gli utenti potranno pagare alle casse automatiche installate sulla passeggiata a mare e presentare la ricevuta al personale addetto per ottenere l’attrezzatura scelta.

L’obiettivo - L’iniziativa nasce per offrire un’alternativa economica in un contesto di crescente “caro ombrellone”. Il Comune punta a sperimentare un modello di gestione pubblica del servizio balneare in grado di garantire accessibilità e ordine sulle spiagge libere attrezzate.

Il Comune - “Attiviamo questo esperimento di noleggio pubblico a prezzi calmierati per andare incontro a turisti e residenti che potranno godersi le spiagge a costi contenuti”, ha spiegato il sindaco Federico Messuti, sottolineando il carattere sperimentale dell’operazione.

La gestione - Il servizio sarà affidato alla società partecipata Marina di Chiavari srl, già attiva nella gestione del litorale cittadino. L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di valorizzazione della fascia costiera e di regolamentazione degli accessi.

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