Chiavari, quattro giorni di Open Day al nuovo Punto Unico di Accesso

CHIAVARI - Si chiama “Incontriamoci al PUA” l’iniziativa organizzata dall’Asl 4 per invitare la cittadinanza a visitare e conoscere i servizi del nuovo “Punto Unico di Accesso”, realizzato in via G.B. Ghio, 9 a Chiavari con i fondi del PNRR e primo tassello della Casa di Comunità chiavarese.

Per quattro giorni – dal 24 al 27 giugno 2025 – nei nuovi locali si susseguiranno attività ambulatoriali e incontri con i professionisti dedicati ai bambini e ai ragazzi, agli adulti e agli over 65 anni, tutti gratuiti e ad accesso libero.

Sarà possibile partecipare, a seconda delle età, ad esempio, a screening e check-up, a incontri sulla genitorialità, sull’adolescenza e i rischi delle nuove dipendenze; si potranno ricevere consulenze sullo sviluppo motorio, visite e test sulla memoria e prendere parte all’Attività Fisica Adattata. Inoltre saranno presenti gli Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC), gli Operatori del CUP, dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e del Servizio Sociale Professionale che forniranno informazioni sui rispettivi servizi, attuati all’interno della nuova struttura dal 3 luglio 2025, data dell’apertura ordinaria del Punto Unico di Accesso.

«I quattro giorni di open day saranno l’occasione non solo per partecipare alle attività promosse, rivolte alle diverse fasce della popolazione, ma anche per conoscere in anteprima il Team multidisciplinare e i servizi che si troveranno nel nuovo PUA – spiega il Direttore Generale dell’Asl 4, Paolo Petralia -. Oltre a ospitare il centro vaccinale, il centro prelievi, il CUP e l’anagrafe sanitaria, il Punto Unico di Accesso è il luogo deputato a orientare e semplificare l’accesso dei cittadini ai servizi sanitari, sociosanitari e sociali. Sarà un punto di riferimento fondamentale per le persone di tutta la nostra Asl 4, concepito secondo i principi dell’umanizzazione delle cure per accoglierne i bisogni di cura e assistenza e per favorire il loro benessere».





Di seguito il programma di “Incontriamoci al PUA”:

ATTIVITÀ PER BAMBINI E RAGAZZI (minori di 18 anni)

Martedì 24 giugno

• Dalle ore 9 alle 12, vaccinazioni ai bambini in età prescolare, iscritti all’anno scolastico 2025-2026;

• Dalle ore 14 alle 17, “Cresciamo insieme: consulenze sullo sviluppo motorio del bambino nei primi due anni di vita” a cura dei Fisioterapisti della S.S.D. Riabilitazione Infantile;

• Dalle ore 14 alle 17, “Sono dritto? Istruzioni per l’uso: la schiena di tuo figlio”: laboratorio per insegnare a osservare e notare eventuali disarmonie a cui prestare attenzione, a cura dei Fisioterapisti della S.S.D. Riabilitazione Infantile;

• Dalle ore 15.30 alle 17, “Mangio locale, cresco geniale!”: laboratorio per bambini e ragazzi sulla buona alimentazione con attività sensoriali di riconoscimento tattile di frutta e verdura di stagione, a cura di Coldiretti;

• Dalle ore 15.30 alle 17, “Pane e olio”: approfondimento sulle merende genuine e non ultra processate, a cura di Coldiretti.

Mercoledì 25 giugno

• Dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, Medicina dello Sport: consulenze e visite medico sportive per i minori di 18 anni.





ATTIVITÀ PER ADULTI

Martedì 24 giugno

• Dalle ore 9 alle 12, “Le sfide della genitorialità tra infanzia, sviluppo e prevenzione”: incontro con i genitori a cura degli Operatori della S.S.D. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che offriranno anche spazi di ascolto e orientamento alle famiglie sui temi educativi;

• Dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, sarà allestito all’esterno uno stand di Coldiretti con campagna di sensibilizzazione.

Mercoledì 25 giugno

• Dalle ore 9 alle 12, “Adolescenza e nuove dipendenze: rischi emergenti”: incontro con i genitori a cura degli Operatori della S.C. Dipendenze e Comportamenti d’abuso;

• Dalle ore 9 alle 12, sarà allestito all’esterno uno stand di Coldiretti con campagna di sensibilizzazione;

• Dalle ore 15 alle 17, “Stop al cibo sintetico e ultra processato e al falso Made in Italy”: seminario dedicato alle famiglie sull’educazione alimentare, a cura della Coldiretti.

Venerdì 27 giugno

• Dalle ore 9 alle 12, Consulenze sugli screening oncologici (screening mammografico, della cervice uterina e del colon retto), a cura degli Operatori della S.C. Igiene e Sanità Pubblica che forniranno informazioni, verificheranno l’iscrizione nei programmi di screening e provvederanno all’inserimento degli aventi diritto secondo le fasce anagrafiche previste;

• Dalle ore 14 alle 17, Check-up e screening del diabete e del rischio scompenso cardiaco, a cura degli IFeC;

• Dalle ore 14.30, “La Asl incontra le Associazioni di volontariato e di promozione sociale”: presentazione riservata ai volontari delle Associazioni dei progetti per lo sviluppo delle “Comunità in Salute” e della manifestazione di interesse con cui l’Asl 4 ha invitato le associazioni a collaborare attivamente all’interno del PUA nel ruolo di “facilitatori” per supportare gli utenti, ad esempio affiancandoli nel disbrigo delle procedure (come il pagamento dei ticket), con l’ascolto e l’intrattenimento o l’organizzazione di eventuali iniziative, anche culturali, nella struttura.





ATTIVITÀ PER OVER 65 ANNI

Giovedì 26 giugno

-Dalle ore 9 alle 12, “Vuoti di memoria che non devono preoccupare o campanelli d’allarme?”: visite e valutazioni per favorire l’individuazione precoce di segnali di disturbi della memoria e orientare, se necessario, a eventuali approfondimenti, a cura degli Operatori della S.S.A. Geriatria e della S.S.A. Psicologia;

-Dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, “Movimento e salute: l’Attività Fisica Adattata”: attività motoria di gruppo finalizzata ad acquisire e mantenere i corretti stili di vita, a cura delle A.S.D. Judo Levante e Ben-Essere (è richiesto abbigliamento comodo e, se già in possesso, di un tappetino);

• Dalle ore 9 alle 12, “La rete sociale per guidare il cittadino tra assistenza e previdenza”: incontro con i patronati, i Direttori Sociali e gli Sportelli sociali;

• Dalle ore 14 alle 17, Check-up e screening del diabete e del rischio scompenso cardiaco, a cura degli IFeC.





Tutte le attività sono erogate a titolo gratuito e sono a libero accesso fino all’esaurimento dei posti disponibili.





