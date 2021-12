Chiavari, punto vaccinale nel caos: arrivano carabinieri e polizia

di Matteo Angeli

Sono dovute intervenire le forze dell'ordine per provare a riportare la calma tra la gente in coda. "Situazione allucinante" dicono i cittadini bloccati per ore

Caos nel punto vaccinale di Chiavari. Questa mattina sono dovute intervenire le forze dell'ordine per provare a riportare la calma tra i cittadini in coda. Presso l'Auditiorium di piazzetta San Francesco infatti sin dalle prime ore si sono presentati in tantissimi.

"Non è stato organizzato un percorso tra prenotati e non prenotati - spiega un residente in coda - e neppure per quelli che dovevavo fare la prima dose o la seconda o la terza. Chi fa la prima ha bisogno di tempo per l'anamnesi e quindi non poteva essere messo con gli altri. Un pasticcio pazzesco, gente che urlava esasperata dopo ore e ore in coda".

Alle 11 sono arrivati gli agenti della polizia e poi i carabinieri.

Prima c'era anche il punto vaccinale alle caserme di Caperana che però ha chiuso un ventina di giorno fa. Ora c'è solo questo che è andato in tilt. Dal primo dicembre chiuderà e tutto si trasferirà all'ospedale di Chiavari.