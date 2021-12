Vaccini, terza dose: da oggi i liguri riceveranno la convocazione via Sms

di Matteo Angeli

Da oggi gli aventi diritto alla terza dose di vaccino riceveranno via sms la "convocazione" dalla Regione Liguria.

Una parte di messaggi, chiarisce una nota, è già stata inviata agli aventi diritto ma da questa mattina, lunedì 15 novembre, partirà l'invio di massa.

Circa 500 sms ogni ora verranno inviati sui telefonini dei cittadini liguri. In particolare, a tutti gli utenti aventi diritto arriverà un sms sul cellulare per ricordare loro la possibilità di prenotarla fin da subito.

In Liguria i cittadini tra i 40 e i 59 anni sono 456.894 di cui l' 84,09% ha ricevuto almeno una dose di vaccino.

"Le prenotazioni per la fascia tra i 40 e i 59 anni apriranno entro fine mese - spiega il presidente della Regione Giovanni Toti -, in vista delle prime somministrazioni che inizieranno il primo dicembre. In ogni caso ricordiamo che già ora, per gli over 60, il portale prenotovaccino.regione.liguria.it consente la prenotazione calcolando automaticamente i sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale"