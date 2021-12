Genova, influenza: da oggi vaccini anche al supermercato

di Matteo Angeli

Il direttore generale dell'Asl 3 Luigi Carlo Bottaro: " Andremo anche al Ducale e in altri grandi supermercati"

La Asl 3 genovese ha aperto nel supermercato Esselunga di via Piave il primo point 'extra' sistema sanitario per la vaccinazione antinfluenzale.

Un servizio gratuito ad accesso libero, senza necessità di prenotazione né di richiesta medica. Fa parte di un circuito itinerante di sedi cittadine individuate dall'Asl 3 per "portare il vaccino anti influenza vicino alle persone". Nei prossimi giorni troverà ospitalità a Palazzo Ducale e a seguire nel supermercato Coop della Valbisagno e all'Ipercoop di Bolzaneto.

"L'iniziativa ha l'obiettivo di portare fuori dal circuito ambulatoriale istituzionale la vaccinazione antinfluenzale rendendola maggiormente fruibile, in sedi comode e familiari, in piena sicurezza", sottolinea il direttore generale dell'Asl 3 Luigi Carlo Bottaro.

L'attività di vaccinazione è destinata agli over 60 anni e alle persone maggiorenni appartenenti alle categorie per cui è raccomandata la vaccinazione stagionale come stabilito dal Ministero della Salute a esclusione dei minori.

La Regione ha stanziato 1,5 mln di euro per l'acquisto di 100 mila dosi in più rispetto all'anno scorso, per un totale oltre 600 mila dosi di vaccino antinfluenzale disponibili.

L’attività di vaccinazione è gratuita e rivolta alle seguenti categorie individuate dal Ministero della Salute ad esclusione dei minori:

adulti fino ai 65 anni affetti da patologie

donne in gravidanza e nel periodo postpartum

medici e personale sanitario di assistenza

familiari e contatti di soggetti ad alto rischio

soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori

personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani