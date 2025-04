Chiavari, "Le mani che accolgono": iniziative delle ostetriche di Asl4

CHIAVARI – in occasione della Giornata internazionale dell’Ostetrica, le ostetriche dell’Asl 4 organizzano l’iniziativa aperta alla cittadinanza e dedicata, in particolare, alle donne in gravidanza e alle neo mamme. Dalle ore 10.30 alle 19.00, le Ostetriche della S.C. Ostetricia e Ginecologia di Lavagna e della S.S.A. Consultorio saranno presenti in piazza Matteotti a Chiavari per creare un momento di incontro con la popolazione in cui fornire informazioni sui servizi promossi dall’Asl 4 e sull’importanza del supporto ostetrico, offrendo un’opportunità di dialogo e confronto diretto. «La giornata sarà l’occasione per celebrare una professione fondamentale per la salute delle donne e per costruire un ponte tra ospedale, territorio e comunità» dichiara il Direttore Sociosanitario, Maria Elena Secchi.

«L’iniziativa del 5 maggio – aggiunge il dott. Stefano Bogliolo, Direttore della S.C. Ostetricia e Ginecologia - vuole essere un appuntamento significativo per valorizzare il ruolo sociale e sanitario dell’Ostetrica, figura centrale nella tutela e nella promozione della salute della donna, durante tutto il ciclo vitale e riproduttivo».

La giornata inizierà alle 10.30 con i saluti e gli interventi del Direttore Sociosanitario, Maria Elena Secchi, e dell’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Chiavari, Silvia Stanig.

Le iniziative proseguiranno secondo il seguente programma: • Dalle ore 11.00 e per tutta la durata dell’evento • Presentazione dei servizi offerti dalle Ostetriche dell’Asl 4 alle mamme e al bambino; • “L’Ostetrica ascolta”: consulenze sui bisogni in gravidanza e nel puerperio; • “Fai un atto d’amore: dona il cordone”. L’informazione e sensibilizzazione sulla donazione del sangue cordonale; • Dalle ore 15.00 alle 16.00 • Belly mapping: pittura temporanea sulla pancia delle donne in gravidanza per visualizzare la posizione del bambino”; • Dalle 17.00 alle 18.00 • “La merenda con le ostetriche”: ritorno alle origini, un momento di dialogo e confronto; • Dalle 18.00 alle 19.00 • Laboratorio sul Portare in fascia: tecniche e benefici del babywearing.

La cittadinanza è invitata a partecipare. Tutte le iniziative sono gratuite, ad accesso libero.

