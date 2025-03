Chiavari, 'Entella nel cuore': donati 32mila euro alla Fondazione Gaslini

Anche quest’anno Entella nel Cuore scende in campo a sostegno dell’Istituto Pediatrico Gaslini di Genova con un contributo alla Fondazione Gaslininsieme. Venerdì sera, prima del fischio d’inizio di Virtus Entella-Pontedera, Sabina Croce ha consegnato un assegno simbolico del valore di 32.000€ ad Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto Gaslini, e a Gianluca Piatelli, primario del reparto di neurochirurgia, adottato e sostenuto ormai da anni dal club biancoceleste. Una somma raggiunta grazie alla generosità di tutte le persone che credono fortemente nell’impegno solidale dell’Entella nel Cuore.

Sabina Croce - “Sono orgogliosa del risultato raggiunto anche quest’anno dalla nostra raccolta solidale“, commenta Sabina Croce, presidente dell’Entella nel Cuore. “Il Gaslini merita i nostri sforzi perché è un’eccellenza ligure, perché cura e salva i bambini che sono il futuro di tutti noi, e perché sta facendo uno sforzo titanico per costruire un nuovo ospedale che rimanga al passo coi tempi. Sono orgogliosa del nostro risultato anche perché il successo della raccolta costituisce la prova che il mondo dello sport ha una ricaduta, non solo benefica, perché facciamo qualcosa di buono per chi ne ha bisogno, ma anche di costruzione di un senso di comunità, perché lo facciamo tutti insieme. Tanti infatti hanno contribuito a questo sforzo collettivo: voglio ringraziare Duferco Energia con i suoi dipendenti; atleti, dirigenti e famiglie di Virtus Entella, ACD Entella e Caperanese Entella, i tifosi, gli sponsor biancocelesti e anche tanti semplici cittadini”.

Edoardo Garrone - “Siamo profondamente grati per questa straordinaria iniziativa, che di anno in anno rafforza il legame speciale tra l'Istituto Giannina Gaslini e l’Entella nel Cuore. Questo contributo sarà destinato all’acquisto di attrezzature per la sala operatoria della Neurochirurgia dell'ospedale Gaslini, diretta da Gianluca Piatelli, un supporto concreto che avrà un impatto diretto sulla qualità delle cure per i nostri piccoli pazienti. Il sostegno di realtà come Entella nel Cuore è fondamentale per continuare a garantire il miglior livello di assistenza e innovazione, permettendoci di offrire cure sempre più all’avanguardia a chi ne ha bisogno” ha dichiarato Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto Giannina Gaslini e della fondazione di partecipazione Gaslininsieme Ets.

Legame - Il legame tra Virtus Entella e Fondazione Gaslini è speciale, fortificato nel tempo, reso ogni anno sempre più solido attraverso le visite della squadra all’Ospedale e a donazioni costanti che hanno superato i 350.000€. L’attività dell’Entella nel cuore proseguirà anche nelle prossime settimane con il sostegno a realtà solidali del territorio.

