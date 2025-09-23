Chiavari: donna denuncia il suo ex per stupro
di R.S.
E' stata la vittima a chiedere aiuto ad alcuni automobilisti e sul posto sono giunti i militi della Croce Verde che l'hanno trasferita al pronto soccorso
Una donna di 52 anni ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata dal suo ex compagno.
Il fatto sarebbe avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17 nel luogo dove la donna vive abitualmente, nel Tigullio.
E' stata la vittima a chiedere aiuto ad alcuni automobilisti e sul posto sono giunti i militi della Croce Verde che l'hanno trasferita al pronto soccorso.
Le indagini sono svolte dalla compagnia dei carabinieri di Chiavari che stanno visionando le immagini delle numerose telecamere.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Condanna Ciro Grillo, la famiglia blindata nella villa di Sant'Ilario. Il fratello esce ma non parla
23/09/2025
di Carlotta Nicoletti
Frana a Voltri: chiusa via delle Fabbriche, trasferita scolaresca per motivi di sicurezza
23/09/2025
di Marco Gramigni
Furti con strappo a Sampierdarena: pregiudicato arrestato in 24 ore grazie alla videosorveglianza
23/09/2025
di Marco Gramigni