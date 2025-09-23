Cronaca

Chiavari: donna denuncia il suo ex per stupro

di R.S.

Una donna di 52 anni ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata dal suo ex compagno.

Il fatto sarebbe avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17 nel luogo dove la donna vive abitualmente, nel Tigullio.

E' stata la vittima a chiedere aiuto ad alcuni automobilisti e sul posto sono giunti i militi della Croce Verde che l'hanno trasferita al pronto soccorso.

Le indagini sono svolte dalla compagnia dei carabinieri di Chiavari che stanno visionando le immagini delle numerose telecamere.

