Champagnat: cosa prevede il progetto di riqualificazione
di Luca Pandimiglio
Il progetto di riqualificazione del centro didattico-sportivo viene presentato da Anna Palmieri, presidente del Municipio Medio-Levante
Champagnat: il progetto di riqualificazione del centro didattico-sportivo viene presentato da Anna Palmieri, presidente del Municipio Medio-Levante, in studio, e Luca Pandimiglio in collegamento per ascoltare le opinioni dei cittadini.
