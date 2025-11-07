Attualità

Champagnat: cosa prevede il progetto di riqualificazione

di Luca Pandimiglio

Il progetto di riqualificazione del centro didattico-sportivo viene presentato da Anna Palmieri, presidente del Municipio Medio-Levante

SettimoLink

Champagnat: il progetto di riqualificazione del centro didattico-sportivo viene presentato da Anna Palmieri, presidente del Municipio Medio-Levante, in studio, e Luca Pandimiglio in collegamento per ascoltare le opinioni dei cittadini.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: