Ceranesi: chiusa la strada Lencisa - San Carlo, a Geo un rio sfonda box e abitazione

"Ancora una giornata problematica per Ceranesi". A dirlo è il sindaco del comune polceverasco, Claudio Montaldo.

Dal primo pomeriggio Vigili del Fuoco, Comune, Città Metropolitana e volontari della locale protezione civile sono stati mobilitati per due frane sulla strada Lencisa-San Carlo: "Chiusa fino a nuove verifiche da effettuarsi con migliori condizioni atmosferiche".

Chiusa per frana, anche, la strada provinciale 4 a San Martino di Paravanico: "Questa arteria è stata riaperta dopo un intervento congiunto di Città Metropolitana, polizia comunale e di un privato. Danni a una proprietà privata. A Geo un rivo è fuoriuscito sfondando un box e un'abitazione, per fortuna vuota. Frane e smottamenti un po' ovunque".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.