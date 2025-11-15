Ceranesi: chiusa la strada Lencisa - San Carlo, a Geo un rio sfonda box e abitazione
di Gilberto Volpara
Difficoltà sull'intero territorio sotto il monte Figogna
"Ancora una giornata problematica per Ceranesi". A dirlo è il sindaco del comune polceverasco, Claudio Montaldo.
Dal primo pomeriggio Vigili del Fuoco, Comune, Città Metropolitana e volontari della locale protezione civile sono stati mobilitati per due frane sulla strada Lencisa-San Carlo: "Chiusa fino a nuove verifiche da effettuarsi con migliori condizioni atmosferiche".
Chiusa per frana, anche, la strada provinciale 4 a San Martino di Paravanico: "Questa arteria è stata riaperta dopo un intervento congiunto di Città Metropolitana, polizia comunale e di un privato. Danni a una proprietà privata. A Geo un rivo è fuoriuscito sfondando un box e un'abitazione, per fortuna vuota. Frane e smottamenti un po' ovunque".
