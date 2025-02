Centrosinistra, Sanna d'accordo con Orlando: "Il candidato deve unire la coalizione, per questo ho dato la mia disponibilità"

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Armando Sanna ha dichiarato di condividere l’appello di Andrea Orlando a ritirarsi per i candidati che non uniscono tutta la coalizione.

2️⃣ Il capogruppo PD in Regione ha ribadito di essersi candidato per mantenere unito il centrosinistra e riportarlo alla guida di Genova.

La notizia nel dettaglio

“Sono perfettamente d'accordo con Andrea Orlando”: così Armando Sanna, capogruppo del Partito Democratico in Regione e potenziale candidato a sindaco di Genova. Il consigliere, intercettato da Telenord davanti alla Prefettura durante il presidio del personale dei pronto soccorso genovesi, ha commentato le parole pronunciate ieri sera dall'ex ministro nel suo appuntamento "Liguri a testa alta", tenuto nell'ex sala della Croce Verde di San Gottardo. Nel suo discorso, Orlando aveva invitato i "candidati che non uniscono tutta la coalizione" a ritirarsi. Un messaggio nemmeno troppo cifrato, rivolto proprio a Sanna e a Federico Romeo, i due esponenti del PD che hanno avanzato la propria candidatura.

Unire, non dividere – È con questo spirito che Sanna ha deciso di scendere in campo. “Io mi sono messo a disposizione della mia comunità – ha detto Sanna a Telenord – proprio per tenere unita la coalizione e per spingere gli elettori al voto, così da permettere al centrosinistra di tornare a governare la città di Genova. È giusto che coloro che possono unire la nostra gente si impegnino al massimo per ottenere un grande risultato”.

La coalizione – Il nome di Armando Sanna è stato uno dei primi a essere messo sul tavolo degli alleati progressisti come possibile candidato: già sindaco di Sant'Olcese per due mandati, Sanna è recordman di preferenze alle ultime elezioni regionali, avendo superato quota 10mila voti personali. Per ora, il suo nome, come quello degli altri ipotizzati in queste ultime settimane, non è stato oggetto di alcun veto da parte degli altri partiti. Gli unici profili che hanno trovato ostacoli da alcune – isolate – voci della coalizione sono quelli di Alessandro Terrile (su cui si era espresso negativamente il leader di Azione, Carlo Calenda) e Luca Pastorino, osteggiato da Raffaella Paita di Italia Viva, da anni ai ferri corti con il sindaco di Bogliasco.

