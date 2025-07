Centro storico, Viscogliosi: "Presidio rafforzato contro degrado e criminalità"

Controlli serrati e presidi rafforzati nel centro storico di Genova. Via Pré, le Vigne, l’area dell’ex Ghetto e la Darsena sono le zone più attenzionate dai tavoli della sicurezza in Prefettura, dove si lavora per contenere degrado e microcriminalità, fenomeni che nei mesi estivi tendono ad acuirsi.

Zone critiche – Le quattro aree citate sono state individuate come le più problematiche dell’intero centro storico genovese. In questi quartieri si concentrano gli interventi congiunti tra Polizia locale, Carabinieri e Polizia di Stato, che nelle scorse settimane hanno messo in campo anche operazioni di cosiddetto "alto impatto", finalizzate all’identificazione di soggetti potenzialmente pericolosi.

Presenza aumentata – «Abbiamo rafforzato la presenza delle forze dell’ordine anche nelle ore serali e notturne, quando prima non erano previsti particolari controlli», spiegano dal Comune. Un presidio visibile che in alcune zone, secondo i primi riscontri, ha già iniziato a dare risultati positivi.

Estate delicata – Con l’arrivo della stagione estiva, sottolineano dagli uffici comunali, le criticità tendono ad acuirsi. «Per questo i tavoli di confronto in Prefettura con Questura e forze dell’ordine sono diventati frequenti, con l’obiettivo di condividere strategie mirate a prevenire fenomeni di degrado».

Procedimenti interni – In merito ad eventuali procedimenti disciplinari a carico di personale coinvolto in episodi critici, viene chiarito che la competenza è esclusivamente tecnica e affidata all’Ufficio procedimenti disciplinari: «Al momento non ci hanno comunicato nulla, ma quando verranno contestati gli addebiti, ne saremo informati».

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.