Centro storico, maxi tavolata nei caruggi per la Cena Condivisa, Salis: "Il volto autentico di Genova"
di R.S.
1 min, 35 sec
L’edizione 2026 ha ampliato il percorso della manifestazione: la lunga tavolata si è snodata da piazza San Giorgio fino alla Commenda di Prè
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