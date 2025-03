Cds Casa della Salute ottiene la certificazione B Corp

Cds Casa della Salute, network di 35 poliambulatori specialistici distribuiti tra Liguria e Piemonte, è diventata una delle 332 B Corp italiane grazie al suo impatto positivo nella società e sull’ambiente. La certificazione B Corp misura in maniera indipendente e oggettiva l’impatto sociale e ambientale dell’impresa, secondo gli standard previsti dal B Impact Assesment (BIA). Il processo di valutazione analizza le pratiche e i risultati aziendali considerando cinque differenti categorie: governance, lavoratori, comunità, ambiente e clienti. La certificazione è il risultato di oltre 18 mesi di analisi sul modello di CDS e ha coinvolto tutta l’azienda e le sue risorse.

Lo status di B Corp è stato assegnato dopo un rigoroso processo di verifica da parte del network B Lab. CDS, dal 2020 controllata da Italmobiliare, una delle principali holding di investimento italiane, quotata alla Borsa Italiana e controllata dalla famiglia Pesenti, ha raggiunto questo significativo riconoscimento grazie ad un modello che promuove “sanità per tutti”. Questo concetto sintetizza la mission aziendale, ovvero contribuire alla tutela del diritto alla salute e garantire a tutti i cittadini un servizio sanitario di qualità, altamente digitalizzato, capillare sul territorio e accessibile sia in termini di prezzo sia di tempi di attesa.

La certificazione raggiunta da CDS, che oggi impiega quasi 600 dipendenti e 900 medici ed eroga ogni anno più di 1,1 milioni di prestazioni sanitarie, rappresenta l’ulteriore passo di una evoluta e ambiziosa strategia ESG, che si riflette nelle molte azioni concrete avviate in questi anni. L’azienda ha adottato un codice etico e politiche di sostenibilità che guidano ogni aspetto della sua operatività, parallelamente, ha avviato il monitoraggio analitico della propria carbon footprint, un passo importante verso una gestione più responsabile delle risorse, e formalizzato la sua adesione alla Science Based Targets initiative, che sta validando gli obiettivi definiti per ridurre le emissioni a breve termine e raggiungere la emissioni net- zero entro il 2050.

«La certificazione B Corp testimonia la validità del percorso che CDS ha intrapreso da tempo e ci motiva per le nuove sfide da affrontare» spiega Marco Fertonani, CEO di CDS. Che aggiunge «Il nostro modello non si limita a rispondere a un bisogno individuale, ma ha un impatto profondo sul territorio, contribuendo a una sanità più sostenibile e inclusiva. Mi piace dire che curiamo le persone sane, perché offrendo la possibilità di accedere ad analisi, esami e visite a prezzi spesso simili a quelli del ticket pubblico, consentiamo alle persone di svolgere attività di prevenzione. Così facendo permettiamo di intervenire tempestivamente, evitando interventi più complessi e costosi in futuro, con un impatto positivo non solo sulla salute dei singoli, ma sull'intera comunità, contribuendo a una sanità che sia davvero per tutti».

Con 332 B Corp che occupano oltre 33.000 persone, generando un fatturato che supera i 16.7 miliardi di euro, l’Italia si posiziona tra i Paesi leader nell’Unione Europea. Informazioni su CDS – La tua casa della salute Fondata nel 2013, CDS-Casa della Salute è un network di poliambulatori specialistici nato con l’obiettivo di contribuire alla tutela del diritto alla salute e garantire a tutti i cittadini un servizio sanitario di alta qualità. Dal 2020 è controllata da Italmobiliare, holding della famiglia Pesenti quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana. Italmobiliare ha dato grande impulso al piano di sviluppo della società, che conta oggi, a seguito dell’apertura di Vercelli, 35 poliambulatori tra Liguria e Piemonte, impiega quasi 600 dipendenti e oltre 900 medici ed eroga ogni anno più di 1,1 milioni di prestazioni sanitarie.

CDS è azienda certificata ISO 9001:2015 e, a dicembre 2024, ha ottenuto la certificazione B-Corp, prestigioso programma che si pone l’obiettivo di creare valore per gli stakeholder, promuovere pratiche sostenibili a livello ambientale e apportare un contributo positivo per la comunità. Movimento B Corp Il Movimento delle B Corp è un movimento globale di persone che utilizzano il business come forza positiva. Lavora per trasformare il nostro sistema economico da una Shareholder Economy a una Stakeholder Economy, dalla concentrazione della ricchezza e del potere all’equità, dall’estrazione alla rigenerazione e dall'individualismo all’interdipendenza.

B Lab B Lab è un network di organizzazioni non profit presenti a livello globale (B Lab Global), europeo (B Lab Europe) ed italiano (B Lab Italia), che si pone l’obiettivo di accelerare il cambiamento comportamentale, culturale e strutturale per promuovere un sistema economico inclusivo, equo e rigenerativo a beneficio delle persone, delle comunità e del Pianeta. B Lab Italia B Lab Italia è la Fondazione che rappresenta e coordina il Movimento delle B Corp in Italia. Il suo obiettivo è far crescere, coinvolgere e gestire la community delle B Corp, l’ecosistema allargato e i partner regionali, per realizzare un sistema economico più inclusivo, equo e rigenerativo. B Lab Italia mette in pratica la Teoria globale del Cambiamento di B Lab, promuovendo cambiamenti di policy all’interno dei governi, diffondendo storie di imprese come forza positiva e trasformando il modo di agire delle imprese nei loro territori.

