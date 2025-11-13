Cdp all’assemblea Anci: rafforzato il sostegno ai Comuni italiani

Alla 42ª assemblea annuale dell’Anci, il presidente di Cassa depositi e prestiti (Cdp), Giovanni Gorno Tempini, ha sottolineato il ruolo della Cdp non solo come finanziatore, ma anche come partner nell’identificazione, programmazione e realizzazione dei progetti dei Comuni.

Tempini ha evidenziato il lavoro dei professionisti Cdp a supporto di grandi e piccoli Comuni, con attenzione particolare al Sud Italia, ribadendo che la presenza dell’istituto all’Anci consolida il legame con le municipalità italiane.

