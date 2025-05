Caulonia, EticaBio Festival: due giorni di dibattiti e arte nel borgo calabrese

Etica del lavoro, biodiversità e biologico saranno al centro dell’EticaBio Festival, in programma il 24 e 25 maggio a Caulonia (RC), promosso da NaturaSì e GOEL – Gruppo Cooperativo. Un evento diffuso tra le vie del centro storico, con incontri, laboratori ed esperienze artistiche, per riflettere su diritti, ambiente e sostenibilità.

Biodiversità calabrese – Il festival approda per la prima volta nel Sud Italia, dopo le edizioni svolte a Roma, Mantova e Venezia. La scelta di Caulonia non è casuale: la Calabria è una delle regioni europee con il più alto tasso di biodiversità e si posiziona tra i primi posti in Italia per superficie coltivata a biologico. Il borgo ospiterà docenti universitari, attivisti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo, in un confronto pubblico sui temi centrali della sostenibilità agricola.

Diritti e legalità – A distinguere questa edizione sarà l’attenzione al lavoro agricolo e alla legalità. GOEL – Gruppo Cooperativo, partner dell’iniziativa, è una realtà che da anni si oppone alla ‘ndrangheta e promuove un modello di economia etica nel territorio calabrese. Durante il festival si discuterà di salario equo, trasparenza dei prezzi e condizioni dei lavoratori, con un approccio che intreccia giustizia sociale e ambientale.

Marchio di tutela – Nel corso della manifestazione verrà presentato un nuovo marchio dedicato alla promozione e alla tutela della biodiversità calabrese. Lo strumento nasce per unire e rafforzare le esperienze già presenti sul territorio, offrendo un’identità riconoscibile alle produzioni locali che rispettano criteri di qualità ambientale ed etica del lavoro. Un'iniziativa che punta anche a migliorare il posizionamento commerciale dei prodotti regionali.

Attività e partecipazione – Il programma dell’EticaBio Festival sarà articolato e coinvolgente. In calendario sono previste degustazioni di prodotti biologici, laboratori esperienziali per adulti e bambini, live painting, mostre, percorsi sensoriali e attività educative. Le vie del borgo diventeranno un laboratorio a cielo aperto per chi vorrà conoscere da vicino pratiche agricole sostenibili e modelli alternativi di sviluppo.

Sostenibilità e giustizia sociale – Promotrice del festival, NaturaSì è la principale rete italiana di negozi e aziende del biologico. Da tempo si impegna nella diffusione di un’agricoltura che garantisca il giusto reddito ai produttori e condizioni di lavoro dignitose. “Non può esistere sostenibilità ambientale senza giustizia sociale”, è uno dei messaggi chiave dell’iniziativa. Il festival rappresenta anche un’occasione per sensibilizzare i consumatori sul significato concreto delle scelte alimentari quotidiane.

Territorio e comunità – Caulonia, borgo noto per la sua storia e la sua bellezza, si propone come simbolo di un possibile riscatto territoriale, grazie all’attivazione di comunità locali e a un modello di sviluppo fondato sulla cooperazione e sulla valorizzazione dei beni comuni. L’EticaBio Festival si inserisce in questo percorso, promuovendo un dialogo tra attori diversi e favorendo nuove alleanze per il futuro dell’agricoltura e della società

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.