Caulonia, due giorni per ripensare il Sud, tra agricoltura etica, biodiversità e futuro sostenibile

La Calabria, con appena il 2% della superficie europea, ospita il 32% degli habitat microclimatici del continente. Un dato che racconta un patrimonio ambientale unico, al centro dell’EticaBio Festival in corso a Caulonia, dove istituzioni, imprese e cittadini si confrontano su agricoltura etica e sviluppo sostenibile.

Etica agricola – Il centro storico di Caulonia, borgo affacciato sullo Ionio, ha ospitato il 24 e 25 maggio l’EticaBio Festival, promosso da NaturaSì e GOEL – Gruppo Cooperativo, con il patrocinio del Comune. Due giornate di incontri, degustazioni e attività pubbliche per costruire una nuova narrazione del Sud fondata su giustizia sociale e rispetto della natura.

Filiere sostenibili – Durante il convegno “L’etica in agricoltura fa la differenza”, esponenti delle istituzioni, del sindacato e dell’imprenditoria agricola hanno discusso le potenzialità e le sfide della filiera bio. Tra i relatori anche Wanda Ferro, sottosegretaria all’Interno, che ha evidenziato come il giro d’affari delle agromafie sia raddoppiato in dieci anni, arrivando a 25,2 miliardi di euro.

Trasparenza – “I valori del biologico sono ormai radicati in molte realtà italiane. In Calabria questi valori si traducono in scelte concrete”, ha affermato Fausto Jori, AD di NaturaSì. L’azienda ha rilanciato la campagna “Sosteniamo l’agricoltura” per promuovere la trasparenza dei prezzi, evidenziando quanto del costo di un prodotto ritorna all’agricoltore. “Un’agricoltura etica – ha aggiunto Jori – garantisce dignità a chi lavora nei campi e futuro ai giovani”.

Economia legale – Il Festival ha ospitato l’esperienza di GOEL Bio, impresa nata per contrastare la ’ndrangheta e oggi modello di filiera etica. Prezzi equi ai produttori, controlli privati contro le infiltrazioni mafiose e tutele per i lavoratori sono gli elementi cardine di un progetto che punta sulla legalità come strumento di sviluppo.

Marchio territoriale – Durante l’evento è stato presentato il marchio “Calabria, Oasi della Biodiversità d’Europa”, promosso da GOEL e Comunità Progetto Sud. “La biodiversità può essere un asse di sviluppo per la regione”, ha dichiarato Vincenzo Linarello, presidente di GOEL. Il marchio è aperto a enti pubblici, imprese e associazioni che vogliano valorizzare il territorio.

Patrimonio naturale – In Calabria si trovano 74 delle 230 tipologie di habitat microclimatici censiti in Europa. Le aree protette coprono oltre 255.000 ettari, pari al 17% della superficie regionale. Tre parchi nazionali, un parco regionale, 16 riserve statali e due riserve naturali regionali completano un mosaico ambientale straordinario.

Produzioni locali – L’agricoltura riflette questa ricchezza. La Calabria è seconda in Italia per superficie agricola biologica (36,3%) e terza per numero di aziende bio. Nell’olivicoltura si contano sei varietà autoctone. Un settore che coniuga qualità, tradizione e sostenibilità, con un potenziale crescente anche per l’occupazione giovanile.

Partecipazione – Accanto agli eventi istituzionali, Caulonia ha ospitato oltre 30 espositori di prodotti bio, laboratori sensoriali, mostre, distillazioni di oli essenziali, percorsi didattici e attività per bambini. Un segnale concreto della vivacità di un territorio che cerca nuove strade, partendo dalle proprie risorse naturali e culturali.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.