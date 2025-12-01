Cassa Edile Awards, l’orgoglio della savonesità: premi nel segno di efficienza e integrazione

“Almeno per un giorno all’anno esaltare la nostra professionalità non è un atto di superbia, semmai, la presa di coscienza di un settore trainante dell’intera economia. Non siamo quelli che, un tempo, venivano definiti come i palazzinari”. L’ha detto Massimo Baccino, presidente Ance Savona, in avvio delle premiazioni che hanno caratterizzato la manifestazione 2025 della Cassa Edile Awards (foto Fabio Frosio).

Un evento finalizzato a valorizzare il lavoro quotidiano di aziende, lavoratori e studenti della Scuola di Savona. Dario Firsech, presidente Cnce, ha sottolineato l’importanza del comparto edile su scala nazionale: “Rappresenta il 30% del pil italiano, un ramo imprescindibile del Paese Italia”. Davanti alle massime autorità della città capoluogo, il presidente della Cassa Edile di Savona, Giovanni Grondona Viola, ha ribadito l’importanza di un costante ricambio generazionale che, peraltro, trova rappresentanza in eventi come gli Awards: la vetrina di una lavoro giornaliero da parte della Scuola.

Tra i progetti più emozionanti, i premi ai più giovani lavoratori tuttora in servizio, a chi è partito studente in via Molinero a Savona ed è diventato imprenditore, nonché al sempre più prezioso apporto femminile. Senza dimenticare i maestri del lavoro per un sapere che, attraverso efficienza e sicurezza, approda alle nuove generazioni, gli Awards hanno raccontato una speciale storia di integrazione attraverso l’edilizia.

La sintesi di Alberto Formento, presidente Ese Savona: “La Cassa Edile conferisce questo riconoscimento ai partecipanti del percorso formativo di 500 ore che, giunti in Italia alla ricerca di nuove opportunità hanno saputo affrontare con impegno, determinazione e senso di responsabilità ogni fase del loro inserimento professionale. Con costanza nello studio, questi lavoratori hanno completato il percorso formativo trovando occupazione presso imprese iscritte alla Cassa Edile di Savona. Il premio intende valorizzare il loro percorso, esempio concreto di inclusione, professionalità e collaborazione testimoniando il ruolo fondamentale delle aziende nel costruire opportunità reali e condivise”.

