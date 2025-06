Casi psichiatrici, detenuti minorenni ricoverati insieme agli adulti. Il Garante: "Serve un reparto dedicato"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ogni anno in Liguria "si supera quota 100 per quanto riguarda il numeri di minori ricoverati nei reparti di psichiatria insieme agli adulti, solamente nel 2024 si arrivati a 118" - è il dato che emerge dalla relazione di Doriano Saracino, garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a tutela, presentata oggi sul biennio 2023-2024.

Poiché all'ospedale pediatrico Gaslini, a Genova, non è possibile essere ricoverati una volta compiuti i 14 anni, il Garante lancia l'appello: "chiediamo al Gaslini di attivarsi per avere un reparto che accolga almeno la fascia tra i 14 e i 16 anni, in modo che i ragazzi molto giovani non siano ricoverati insieme a persone con età diversa e problematiche più avanzate e più complesse".

Reati dei minori - Dalla relazione emerge come sia in forte calo il numero di minorenni presi in carico dai servizi socio-sanitari per la giustizia minorile (241 nuovi soggetti nel 2024, con un calo del 43% rispetto all’anno precedente). Per la prima volta il numero dei minori stranieri ha superato quello degli italiani, ma in valore assoluto, il valore è inferiore alla media dell’ultimo quinquennio.

Carceri - Problema nazionale quello del sovraffollamento delle carceri che interessa anche la Liguria: il dott. Saracino spiega come "ad oggi la capienza regolamentare degli istituti penitenziari in Liguria è pari a 1.051 posti, ed i detenuti superano questa soglia, ma con un indulto per le pene residue inferiori a due anni potrebbero essere scarcerate circa 450 persone creando condizioni di vita e di lavoro per gli operatori penitenziari ben diverse e si darebbe un segnale di speranza ai detenuti"

Afa e circolazione dell'aria - Il Garante ricorda due problematiche: quella del vitto alle persone detenute, nonché quello delle schermature alle finestre, che in alcuni istituti, e segnatamente ad Imperia, impediscono non solo la visuale ma anche la circolazione dell’aria.

Suicidi in carcere - Il 2024 in Italia e in Liguria si è caratterizzato per il numero rilevante di casi di suicidio commessi nei penitenziari. Nel 2025 il dato si attenua ma secondo il Garante "anche solo un suicidio è troppo. Non dimentichiamo che in carcere il numero di suicidi è maggiore di 15-20 volte rispetto a quelli registrati da persone in libertà"

L'impegno di Regione Liguria - "La figura del garante è un punto di raccordo essenziale tra le istituzioni e i cittadini più fragili, spesso invisibili - sottolinea l'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò -. Il lavoro svolto nel monitorare le condizioni di vita, promuovere la tutela dei diritti e favorire percorsi di inclusione e cura, anche in ambito sanitario, costituisce un contributo prezioso per garantire la dignità e il rispetto della persona in ogni contesto".

