Casanova di Rovegno: 27° Trofeo Fulvio Currò il 14-15 agosto, due giorni di calcio in ricordo di un ragazzo che amava lo sport

Torna anche quest’anno, puntuale come ogni Ferragosto, il Trofeo Fulvio Currò, giunto alla 27ª edizione. La manifestazione calcistica, che si svolgerà il 14 e 15 agosto sul campo sportivo di Casanova di Rovegno – intitolato proprio a Fulvio Currò – è un sentito memorial dedicato al giovane genovese laureando in ingegneria, scomparso prematuramente nel 1998 a soli 25 anni per un aneurisma cerebrale.

Nel tempo, il torneo è diventato un appuntamento fisso dell'estate in alta Valtrebbia, capace di attrarre grandi nomi del calcio, dello spettacolo e del giornalismo. Tra gli ospiti che hanno partecipato in passato: Carlo Ancelotti, Paolo Maldini, Gennaro Gattuso, Zvonimir Boban, Gian Piero Gasperini, Roberto Donadoni, Cesare Prandelli, Enrico Chiesa, e ancora volti noti come Fabio Caressa, Flavio Insinna, Gene Gnocchi, Mario Sconcerti, Paolo Vallesi e tanti ex calciatori di Genoa e Sampdoria.

Il programma dell’edizione 2025 prevede:

Mercoledì 14 agosto, dalle 17:30, una serie di mini-derby Genoa-Sampdoria riservati ai bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.

Giovedì 15 agosto, a partire dalle 15:30, spazio ai derby delle categorie Allievi e Juniores.

Infine, alle 17:45, si disputerà il consueto triangolare senior tra le rappresentative di Genoa, Sampdoria e Amici di Fulvio.

Un evento che coniuga sport, amicizia e ricordo, in uno dei luoghi più suggestivi dell’entroterra ligure, nel nome di un ragazzo che continua a vivere attraverso la passione che lo animava: il calcio.

