Casanova di Rovegno: 27° Trofeo Fulvio Currò il 14-15 agosto, due giorni di calcio in ricordo di un ragazzo che amava lo sport
Appuntamento fisso dell'estate in alta Valtrebbia, capace di attrarre grandi nomi del calcio, dello spettacolo e del giornalismo
Torna anche quest’anno, puntuale come ogni Ferragosto, il Trofeo Fulvio Currò, giunto alla 27ª edizione. La manifestazione calcistica, che si svolgerà il 14 e 15 agosto sul campo sportivo di Casanova di Rovegno – intitolato proprio a Fulvio Currò – è un sentito memorial dedicato al giovane genovese laureando in ingegneria, scomparso prematuramente nel 1998 a soli 25 anni per un aneurisma cerebrale.
Nel tempo, il torneo è diventato un appuntamento fisso dell'estate in alta Valtrebbia, capace di attrarre grandi nomi del calcio, dello spettacolo e del giornalismo. Tra gli ospiti che hanno partecipato in passato: Carlo Ancelotti, Paolo Maldini, Gennaro Gattuso, Zvonimir Boban, Gian Piero Gasperini, Roberto Donadoni, Cesare Prandelli, Enrico Chiesa, e ancora volti noti come Fabio Caressa, Flavio Insinna, Gene Gnocchi, Mario Sconcerti, Paolo Vallesi e tanti ex calciatori di Genoa e Sampdoria.
Il programma dell’edizione 2025 prevede:
Mercoledì 14 agosto, dalle 17:30, una serie di mini-derby Genoa-Sampdoria riservati ai bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.
Giovedì 15 agosto, a partire dalle 15:30, spazio ai derby delle categorie Allievi e Juniores.
Infine, alle 17:45, si disputerà il consueto triangolare senior tra le rappresentative di Genoa, Sampdoria e Amici di Fulvio.
Un evento che coniuga sport, amicizia e ricordo, in uno dei luoghi più suggestivi dell’entroterra ligure, nel nome di un ragazzo che continua a vivere attraverso la passione che lo animava: il calcio.
