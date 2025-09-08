Casa, piccoli proprietari: “Modello Genova fatto di contraddizioni: se esportato a livello nazionale, quali conseguenze per il Paese?”

Il "Modello Genova" presentato dalla sindaca Silvia Salis finisce nel mirino dell’Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari (A.S.P.P.I.), che lancia un duro j’accuse sulle politiche abitative della nuova amministrazione. A cento giorni dall’insediamento della giunta, i piccoli proprietari chiedono chiarezza, coerenza e soprattutto risposte concrete su temi centrali come affitti, IMU e gestione del patrimonio immobiliare.

“Il modello Genova? Solo slogan e scelte contraddittorie” - Al centro della critica, le prime mosse della giunta Salis, definite da A.S.P.P.I. come “un mosaico disordinato di scelte punitive e annunci inconcludenti”. La Vicepresidente nazionale dell’associazione, Valentina Pierobon, non usa mezzi termini: “Se questo modello fosse proiettato su scala nazionale, si rischierebbe di ottenere effetti contrari rispetto agli obiettivi dichiarati: meno investimenti nella locazione stabile, minore offerta di alloggi, un mercato immobiliare più rigido e una crescente sfiducia dei cittadini”. Secondo Pierobon, il primo segnale preoccupante è arrivato dopo appena 40 giorni di amministrazione, quando la giunta ha deciso di aumentare l’IMU sugli affitti a canone concordato, colpendo una delle poche forme contrattuali che garantiscono stabilità e accessibilità alle famiglie.

Affitti brevi e immobili sfitti: promesse irrealizzabili - Altro punto critico sollevato da A.S.P.P.I. riguarda la gestione degli affitti brevi. L’assessore alla Casa, Davide Patrone (PD), durante la campagna elettorale aveva promesso regolamentazioni comunali, ma una volta eletto ha dovuto ammettere che il Comune non ha le competenze per intervenire. Ora propone un censimento degli immobili sfitti, ma secondo l’associazione non sono state chiarite né le finalità né l’effettiva utilità della misura.

Contraddizioni anche tra le forze politiche - A rendere ancora più confuso il quadro, secondo A.S.P.P.I., ci sono le posizioni espresse da Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), alleata di maggioranza: a Genova ha sostenuto l’aumento dell’IMU, mentre in Regione ha denunciato la mancanza di case in affitto per i lavoratori, e a livello nazionale ha perfino ipotizzato la requisizione forzata degli immobili sfitti.

Dubbi sul futuro: “Serve un dibattito serio, non propaganda” - L’associazione chiede che, se Genova dev’essere il laboratorio per un progetto politico nazionale, allora sia anche il momento di avviare un confronto serio e responsabile sul futuro delle politiche abitative in Italia. “Il tema casa non può essere affrontato con slogan – ribadisce Pierobon – ma con visioni concrete e coerenti”.

IMU 2026, l’ultimatum: “Non accetteremo riduzioni simboliche” - Infine, A.S.P.P.I. lancia un messaggio chiaro sulle aliquote IMU per il 2026, dopo l’impegno politico assunto dalla sindaca Salis di rivederle al ribasso: “Non basteranno riduzioni simboliche. Bisogna non solo tornare ai livelli pre-aumento, in vigore dal 2016, ma andare oltre, per incentivare la reimmissione degli immobili sfitti nel mercato della locazione privata. Solo così si potrà aumentare l’offerta di case disponibili e, nel tempo, ridurre i canoni di affitto”.

