Casa della Salute, che successo per la grande festa in piscina con dipendenti e familiari

L'azienda ha riservato ristoranti, campi di paddle e la piscina per un evento davvero unico. "Siamo una famiglia" dice l'ad Fertonani

"Casa della Salute Summer Party", un successo oltre le attese. Quasi quattrocento persone hanno risposto all'invito dell'amministratore delegato Marco Fertonani che ha voluto salutare e conoscere di persona tutti i dipendenti e i loro familiari prima delle vacanze estive.

All'Arena Albaro Village quasi quattrocento persone si sono ritrovate a giocare a padel e padbol o a rilassarsi in piscina. Tanti bambini nell'area giochi attrezzata e poi tutti a pranzo nei tanti ristoranti riservati in esclusiva dall'azienda.

"Un modo per stare insieme e per conoscersi meglio - spiega l'amministratore delegato Marco Fertonani - ci siamo ritrovati dopo anni difficili per via del covid e lo abbiamo fatto con una festa davvero particolare. Ho visto tutti molto soddisfatti insieme alle loro famiglie, penso che la qualità della vita all'interno di una azienda sia fondamentale per il suo successo".

Casa della Salute è un poliambulatorio specialistico, odontoiatrico, fisioterapico, con sedi a Genova, Busalla, Manesseno, Chiavari, La Spezia, Albenga, Savona, Alessandria e Biella.

