Savona, lunedì 17 gennaio apre il nuovo poliambulatorio Casa della Salute

di Marco Innocenti

Presso il centro commerciale Il Gabbiano. L'ad Fertonani: "Una struttura completa che sarà d'integrazione al sistema sanitario nazionale"

Da lunedì 17 gennaio aprirà ufficialmente al pubblico il nuovo poliambulatorio specialistico privato ubicato presso il Centro Commerciale Il Gabbiano di Coop Liguria, in corso Agostino Ricci 203r e sarà raggiungibile direttamente dai due parcheggi, seminterrato e interrato, tramite accessi riservati a Casa della Salute oppure dalla galleria del centro commerciale.

“Il poliambulatorio di Savona è la dodicesima apertura di Casa della Salute – racconta Marco Fertonani, amministratore delegato di Casa della Salute – e ospiterà al suo interno prestazioni di diagnostica per immagini, tra cui risonanza magnetica ad alto campo, TC, raggi X, mammografie ed ecografie, visite specialistiche, medicina sportiva, punto prelievi, odontoiatria e fisioterapia. Una struttura completa di tutti i servizi per i cittadini del savonese. Il modello di Casa della Salute non va a sostituire il Sistema Sanitario Nazionale, ma si pone sempre come un’integrazione”.

La struttura, che Telenord aveva avuto modo di visitare in anteprima alcune settimane fa nel giorno del taglio del nastro, sarà aperta sei giorni su sette, dal lunedì al sabato, con orario dalle ore 7.30 alle ore 19.30.