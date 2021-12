Savona, Casa della Salute inaugura il suo dodicesimo poliambulatorio al "Gabbiano"

di Marco Innocenti

L'ad Fertonani: "Una struttura completa di tutti i servizi per i cittadini del savonese". Pittalis: "Tassello conclusivo di un percorso di rilancio del centro"

Casa della Salute apre il suo dodicesimo poliambulatorio, fra Liguria e Piemonte e lo fa proseguendo ed intensificando la collaborazione con Coop Liguria. L'ultimo point, che aprirà i battenti nel mese di gennaio, è stato però già inaugurato, all'interno del centro commerciale Ipercoop I Gabbiani, a Savona, con l'ad di Casa della Salute Marco Fertonani e il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis a fare gli onori di casa.

“Questo nuovo poliambulatorio – spiega proprio l'ad Fertonani - ospiterà al suo interno prestazioni di diagnostica per immagini, tra cui risonanza magnetica ad alto campo, TC, raggi X, mammografie ed ecografie, visite specialistiche, medicina sportiva, punto prelievi, odontoiatria e fisioterapia. Una struttura completa di tutti i servizi per i cittadini del savonese. Il modello di Casa della Salute non va a sostituire il Sistema Sanitario Nazionale, ma si pone sempre come un’integrazione”.

“Questa inaugurazione – spiega Roberto Pittalis, Presidente di Coop Liguria, proprietaria degli spazi del centro commerciale - è il tassello conclusivo di un percorso di rilancio del Gabbiano, che oggi è ancora più ricco di offerta e di servizi. Un percorso volto a valorizzare una struttura importante nell’economia dalla città di Savona, il cui territorio, negli ultimi anni, è stato messo a dura prova, prima dalla crisi di molte realtà industriali e poi dall’emergenza Covid. Anche il centro commerciale ha risentito di questa congiuntura negativa, ma ha reagito investendo per rimodernarsi e riempirsi di nuovi servizi, proprio come il poliambulatorio Casa della Salute”.