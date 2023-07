Caro voli, il manager di Ryanair: "Siamo ancora capaci di offrire viaggi a meno di 20 euro"

Ryanair ha festeggiato oggi i 25 anni di attività in Italia e a Pisa, con 48 milioni di passeggeri transitati dal 'Galilei'. Consegnati quattro voucher gratuiti utilizzabili su tutto il proprio network a due famiglie in transito dallo scalo pisano.

"Nell'ultimo quarto di secolo - ha spiegato Mauro Bolla country manager in Italia della compagnia irlandese - Ryanair ha investito per collegare le regioni italiane con voli nazionali, inclusi quelli per Bari, Catania, Palermo e Trapani, oltre a rotte internazionali, come Dublino, Londra, Eindhoven, Ibiza e molte altre destinazioni popolari".

"Il nostro operativo per la Summer 23 - ha aggiunto - offre 54 rotte, incluse cinque nuove ed entusiasmanti per Birmingham, Copenaghen, Glasgow Prestwick, Kos e Stoccolma Arlanda, offrendo ai clienti/visitatori di Pisa ancora più scelta per le loro vacanze estive alle tariffe più basse in Europa".

Il manager ha anche parlato del caro tariffe che ha appena spinto il Garante ha convocare le compagnie aeree: "E' stato un passaggio doveroso e il garante ha fatto le sue richieste - ha sottolineato Bolla - tuttavia noi abbiamo fornito tutte le informazioni necessarie e siamo tranquilli perché siamo ancora una compagnia capace di offrire i voli a meno di 20 euro. Quindi dire che volare è diventato un lusso è sbagliato, la domanda è ancora altissima e per tutte le fasce di prezzo".

I vincitori dei voucher sono Francesca Mazzoni e Francesca Coveri, due amiche della Spezia e di Serravalle Pistoiese (Pistoia) dirette in Sicilia insieme ai loro figli. Secondo Linda Stivala, direttore commerciale di Toscana Aeroporti, "dal 1998 a oggi, il settore aereo è cambiato drasticamente e così anche la domanda da parte dei passeggeri: poter festeggiare questo lungo periodo insieme a Ryanair testimonia la validità della nostra collaborazione che ci ha permesso non solo di superare momenti di grande difficoltà, come la pandemia, ma addirittura di incrementare costantemente le destinazioni".