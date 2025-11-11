Caro energia: Enel e imprese energivore insieme per soluzioni immediate ed efficaci

Il caro energia in Italia colpisce soprattutto le grandi aziende energivore, mettendo a rischio la loro competitività e la possibile delocalizzazione. Lo ha sottolineato Flavio Cattaneo, Amministratore Delegato di Enel, intervenendo all’assemblea di Federacciai a Dalmine (Bergamo).

Cattaneo ha spiegato che, contrariamente a quanto spesso si percepisce, il differenziale dei costi energetici per famiglie e PMI rispetto alla media europea è contenuto, grazie a oneri di rete più bassi. Il vero problema riguarda le grandi imprese che consumano molta energia e pagano prezzi significativamente più alti.

Per affrontare la situazione, Enel e gli altri produttori elettrici, in collaborazione con Confindustria, hanno individuato soluzioni immediate, come i meccanismi Energy Release e Hydro Release, capaci di fornire oltre 30 terawattora di energia rinnovabile a prezzi competitivi. L’obiettivo è garantire la competitività del settore industriale italiano attraverso una collaborazione tra produttori e grandi consumatori.

Cattaneo ha sottolineato la necessità di affrontare il tema energetico come questione di Sistema-Paese: nel breve termine, occorre sbloccare le autorizzazioni per nuovi impianti rinnovabili e sviluppare nuovo idroelettrico e sistemi di pompaggio, fondamentali come accumulo energetico nazionale. Nel medio-lungo termine, il mix energetico dovrebbe integrare le rinnovabili con fonti programmabili, come il nucleare di nuova generazione, per ridurre la dipendenza dalle importazioni e contenere i costi.

Il Ceo di Enel ha infine ricordato che 150 GW di progetti rinnovabili sono attualmente bloccati da lungaggini burocratiche, rappresentando una grande opportunità persa per abbassare i prezzi energetici e rafforzare l’indipendenza del Paese.

