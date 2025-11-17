Caro energia e cyber attacchi guidano la top ten dei rischi per le imprese italiane

a Global Risk Management Survey 2025 di Aon fotografa un’Italia segnata da quattro minacce principali: caro energia (incluso nel costo delle materie prime), cyber attacchi, crisi economica e instabilità geopolitica. Il 63% delle imprese ha già subito perdite a causa dei rincari e sette aziende su dieci sono state colpite dalla crisi economica.

Nonostante la crescente consapevolezza, la capacità di risposta resta debole: solo il 50% delle imprese ha strategie di mitigazione, il 30% un piano operativo di risk management e appena l’8% ha misurato la propria esposizione cyber.

L’indagine mostra un tessuto produttivo fragile ma in evoluzione: aumenta la presenza di dipartimenti dedicati al rischio (73%), ma permangono ritardi nei processi strutturati di analisi. Oltre il 60% delle aziende ha registrato perdite legate ai principali rischi, soprattutto cyber e interruzioni del business.

Nei prossimi tre anni crescono le priorità ambientali: il cambiamento climatico entra nella top five insieme a crisi economica e rischio cyber. Le imprese italiane iniziano a integrare sostenibilità, digitalizzazione e geopolitica in un’unica visione di resilienza.

A livello globale, invece, al primo posto resta il rischio cyber, seguito da interruzioni del business, rallentamento economico e — per la prima volta — volatilità geopolitica. Tuttavia, solo il 14% delle aziende monitora in modo sistematico la propria esposizione ai rischi.

L’intelligenza artificiale amplifica sia le minacce informatiche sia le capacità di difesa, mentre la difficoltà di attrarre talenti esce dalla top ten, creando un ulteriore punto cieco. Entro il 2028, cyber risk, crisi economica, concorrenza e materie prime resteranno centrali, con IA e clima tra le nuove priorità.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.