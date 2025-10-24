Carignano tra nuove costruzioni e vecchi problemi: “Serve più socialità, non solo cemento”

Nel cuore elegante di Carignano cresce il malcontento dei residenti per il nuovo parcheggio e il supermercato in costruzione alla rotonda del quartiere. Un intervento urbanistico ereditato dalla precedente amministrazione che, secondo molti cittadini, avrebbe modificato i progetti iniziali, alterando l’impatto visivo e ambientale dell’area.

L’assessora municipale Maria Michela Tacchini, intervenuta a Liguria Live in collegamento con Carlotta Nicoletti, ha confermato che “il progetto è stato cambiato in corso d’opera: dai rendering originali non era previsto il grande muraglione che oggi chiude la vista sulla costa. Abbiamo chiesto migliorie, ma i lavori sono ormai in fase avanzata”.

Anche il consigliere comunale Mario Caraffini (Pd), presente in studio con Simone Galdi, ha ricordato che le criticità erano state segnalate fin dall’inizio: “Abbiamo visto presto che l’intervento avrebbe creato disagi. Purtroppo il cantiere è andato avanti, e ora si può solo attenuare l’impatto di un’opera ormai quasi conclusa”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.