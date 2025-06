CargoBeamer realizza a Kaldenkirchen il primo proprio terminal in Germania

CargoBeamer, fornitore leader di servizi di trasporto di semirimorchi per ferrovia e di terminal intermodali, costruirà il primo terminal CargoBeamer in Germania a Kaldenkirchen, nella Renania settentrionale-Vestfalia.

Nella località in prossimità del confine tra Germania e Paesi Bassi sorgerà uno degli impianti di trasbordo più moderni ed efficienti d’Europa, sviluppato appositamente per il trasferimento di semirimorchi dall’asfalto alla rotaia. Dopo l’inizio dei lavori nel secondo semestre del 2025, l’entrata in funzione dell’impianto è prevista per il 2026.

Con la sua tecnologia innovativa e brevettata per il trasbordo di semirimorchi su rotaia, CargoBeamer stabilisce nuovi standard nel trasporto merci rispettoso del clima. Dall’estate del 2021, l’azienda gestisce il primo proprio terminal CargoBeamer a Calais, in Francia, dove da diversi anni la tecnologia di movimentazione CargoBeamer dà prova delle sue capacità.

Con la sua sede a Kaldenkirchen, CargoBeamer raggiunge un altro traguardo nell’espansione del suo sistema, introducendo al contempo sul mercato uno dei terminal più efficienti per camion. Con una capacità di trasbordo annua fino a 228’000 unità di carico, il terminal CargoBeamer di Kaldenkirchen propone nuove e significative capacità per il trasporto combinato strada-ferrovia da e verso la Germania occidentale. La maggior parte dei costi di investimento del progetto è finanziata dall’Autorità Federale per le Ferrovie Tedesche nell’ambito della direttiva concernente la promozione degli impianti di trasbordo per il trasporto combinato e da CargoBeamer.

Nicolas Albrecht, CEO di CargoBeamer, afferma: “Con il primo terminal CargoBeamer in Germania diamo nuovo slancio alla svolta nei trasporti in Europa, di cui c’è urgente bisogno. Nella nostra nuova sede a Kaldenkirchen, con il più grande terminal CargoBeamer d’Europa mai realizzato fino ad oggi, dimostreremo la potenza della nostra tecnologia. Per trasferire un maggior volume di trasporti dalla strada alla rotaia, occorrono nuove offerte ad alta frequenza e terminal perfettamente progettati per semirimorchi, entrambi forniti da CargoBeamer a Kaldenkirchen”.

Il terminal CargoBeamer di Kaldenkirchen sorgerà nell’area dell’attuale terminal del Reach Stacker del Cabooter Group e sarà realizzato in due fasi. Nell’autunno 2025 inizieranno i lavori di costruzione per la prima fase di ampliamento, il cui completamento è in calendario per la seconda metà del 2026. Su circa 133’000 m2 si procederà all’inserimento della tecnologia di movimentazione CargoBeamer, alla creazione di oltre 270 posti per semirimorchi e all’installazione di impianti per processi automatizzati di check-in e check-out. Durante la fase di costruzione sarà garantita al massimo la continuità operativa del terminal Reach Stacker esistente. In seguito all’apertura del terminal CargoBeamer nel 2026, si prevede di realizzare in tempi brevi la fase di completamento, portando così la superficie complessiva del terminal a 159’000 m2.

