Carcere Marassi, Uil Liguria chiede di far lavorare i detenuti fuori dalle mura: a settembre incontro con il Prefetto Genova

La crisi dei carceri ancora al centro dell'attenzione dei sindacati liguri. Questo pomeriggio per la prima volta la segreteria regionale Uil Liguria - insieme alla Uilpa Polizia Penitenziaria - ha visitato i luoghi di lavoro del carcere di Marassi, a Genova, e ha incontrato operatori della Polizia Penitenziaria.

Un incontro è avvenuto anche con la direttrice del penitenziario genovese, la dotto.ssa Tullia Ardito, con la quale, dicono i sindcati, "è avvenuto uno scambio di vedute sulla gestione delle carceri in Liguria."

A settembre invece verrà fissato un incontro con il Prefetto di Genova, spiegano dalla Uil, per verificare la possibilità di applicare l'articolo 21 dell'Ordinamento penitenziario, ovvero dare la possibilità ad alcuni detenuti di lavorare fuori dal carcere o dentro per alleggerire il sistema e dare una nuova possibilità di vita ad alcune persone detenute - spiegano Riccardo Serri, segretario generale Uil Liguria, Massimo Colombi segretario Uilpa Liguria e Fabio Pagani Uilpa Polizia Penitenziaria - Bisogna investire risorse maggiori per potenziare gli organici e garantire condizioni di lavoro e detentive più umane. In autunno creeremo un'occasione di confronto con la città, le istituzioni, la politica e l'associazionismo per affrontare queste tematiche non più rinviabili. Per rappresentarenon solo problemi ma le soluzioni per costruire una società migliore".

Attualmente all'interno del carcere di Marassi risultano operativi soltanto 250 poliziotti sui 336 previsti per la gestione della struttura, che ospita al momento 650 detenuti, 700 prima della rivolta verificatasi lo scorso 4 giugno in una delle sezioni del penitenziario. Ma il numero sostenibile di detenuti, ricordano i segretari Uil "dovrebbe essere di non oltre le 550 unità."

