Carbosulcis, nella miniera di Nuraxi Figus sorgerà un data center da 100MW per l’intelligenza artificiale

Nella miniera di Nuraxi Figus, nel Sulcis, nascerà un data center da 100MW dedicato all’intelligenza artificiale. L’infrastruttura sfrutterà la connessione già disponibile sul sito minerario e sarà collegata a una centrale elettrica gravitazionale sviluppata da Energy Vault, con l’obiettivo di integrare rinnovabili e innovazione digitale.

Un progetto innovativo – La Carbosulcis, proprietaria della più grande miniera europea, ospiterà la struttura tecnologica che unirà risorse energetiche locali e nuove applicazioni digitali. Il piano prevede un avvio progressivo: i primi moduli entreranno in funzione nel 2026 con una capacità iniziale di 2MW, incrementata gradualmente fino a raggiungere i 100MW.

Energy Vault – La società ha già avviato la realizzazione del sistema di accumulo elettrico gravitazionale denominato “EV-0”, che utilizza i pozzi minerari come serbatoi energetici. La tecnologia si ispira al principio delle centrali idroelettriche a pompaggio, ma applicata in profondità per immagazzinare e rilasciare energia in modo efficiente.

Le tempistiche – Il prototipo della centrale EV0TM sarà completato nel 2025, mentre il sistema integrato è previsto tra il 2027 e il 2028. L’architettura modulare del data center consentirà un’implementazione rapida e un utilizzo immediato della potenza disponibile, mantenendo flessibilità e affidabilità nella connessione alla rete.

L'impatto – La combinazione tra il data center e il sistema di accumulo permetterà un contributo al bilanciamento della rete elettrica nazionale. L’iniziativa, destinata a incidere sulla trasformazione energetica e digitale del territorio, rafforza il ruolo della Sardegna come laboratorio per progetti avanzati di transizione ecologica e infrastrutture tecnologiche.

