Carasco: schianto in moto contro un furgone, ragazza gravissima al San Martino

Una ragazza di 25 anni è ricoverata in rianimazione all’ospedale San Martino di Genova in condizioni gravissime, dopo un violento incidente avvenuto questa mattina sulla strada che segna il confine tra i comuni di Carasco e San Colombano Certenoli, in Val Fontanabuona.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane era in sella alla sua moto quando, affrontando una curva, ha centrato in pieno lo spigolo posteriore di un furgone parcheggiato ai margini della carreggiata. L’impatto è stato devastante.

I soccorsi sono stati immediati: sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha allertato l’elisoccorso. La ragazza è stata stabilizzata e poi trasferita in elicottero al San Martino, dove è stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva.

I carabinieri della compagnia di Chiavari hanno chiuso temporaneamente la strada in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. La circolazione è rimasta bloccata per oltre un’ora, causando lunghe code in tutta la Fontanabuona.

